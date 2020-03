Antonella Elia, tanto in bene quanto in male, continua ad essere un’indiscussa protagonista della corrente edizione del Grande Fratello Vip 4. I forti dissidi con Valeria Marini, recentemente entrata nella casa più spiata d’Italia insieme a Sossio Aruta, continuano a tenere banco e nella notte la vip sarebbe esplosa in un lungo sfogo.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Valeria Marini ai ferri corti

Ma l’atteso scontro in prima serata tra Valeria Marini e la Elia sotto gli occhi di Alfonso Signorini non sarà il solo topic della serata. Sembra ci sarà anche da discutere su una presunta bestemmia di Andrea Denver e un video particolare per Fabio Testi.

Che tra Antonella Elia e Valeria Marini non corra buon sangue è ormai risaputo dal pubblico del Grande Fratello Vip 4 che devono prepararsi ad una resa dei conti in diretta questa sera, nel corso dell’odierna puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Le liti tra le due si susseguono di giorno in giorno e pare che Valeria Marini abbia anche avanzato richiesta che la Elia venga squalificata dal gioco per lo spintone che le sarebbe stato dato dalla Elia.

Lo sfogo di Antonella Elia

Proprio quest’ultima poi, nel cuore della notte, avrebbe avuto modo di sfogare tanti dei pensieri avuti in questi giorni confrontandosi con la coinquilina Adriana Volpe. Un iniziale vis-à-vis che avrebbe dovuto concludersi con un chiarimento e che invece ha dato modo alla Elia di aprirsi a 360° su tutti i concorrenti in gioco e non l’ha spuntata praticamente nessuno. Da quella “stratega” di Licia Nunez al nemico giurato Patrick Pugliese, nessuno esce indenne dalla ghigliottina della Elia che sembra essersi aggiudicata un tutti contro tutti.

Un video per Fabio Testi

Ma come dicevamo, se la Elia monopolizza la scena, marginalmente altre dinamiche meriteranno spazio all’interno dell’odierna puntata serale. Secondo quanto avanzato in questi momenti su Twitter, soprattutto da parte delle sostenitrici di Clizia Incorvaia – squalificata dalla casa – Andrea Denver avrebbe bestemmiato nel corso di una conversazione e per questo sarebbe stata chiesta la sua squalifica dalla casa. Tra tutti questi enigmi sembra però certo che ci sarà una sorpresa per Fabio Testi, raggiunto da un video girato direttamente dal figlio.

