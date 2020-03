Tra i programmi della prima serata di oggi, 6 marzo 2020, in onda una nuova puntata del serale di Amici 19, le cui anticipazioni riservano una scaletta ricca di ospiti e duetti.

Amici 19: anticipazioni sul serale

Nuovo appuntamento con il serale di Amici 19, talent show in onda nel prime time di oggi, 6 marzo 2020, su Canale 5. Maria De Filippi porterà il pubblico alla scoperta di una scaletta ricca di ospiti e duetti, dove non mancheranno sfide senza esclusione di colpi per i giovani concorrenti in gioco.

Per gli 8 allievi rimasti in gara, si preannuncia una serata carica di energia ed emozioni, alle prese con esibizioni in rapida successione per restare all’interno del format e inseguire il sogno della vittoria. Le performance saranno al vaglio della giuria composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte.

Nella rosa di allievi ancora in corsa per il titolo di vincitore della nuova edizione, ballerini e cantanti. Per la prima delle due categorie sono in gara Nicolai Gorodiskii, Talisa Ravagnani Javier Rojas e Valentin Alexandru. Per la seconda, in scena Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nyv e Jacopo Ottonello.

Gli ospiti della seconda puntata

In studio, secondo le anticipazioni di SuperGuida Tv, tanti ospiti pronti a duettare con i ragazzi. Pronti ad approdare sul palcoscenico di Queen Mary, Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 con la sua canzone Soldi.

Tutto pronto anche per l’arrivo di Fabrizio Moro, ex prof della trasmissione e titolare del trionfo a Sanremo 2018 in coppia con Ermal Meta, con il brano Non mi avete fatto niente.

I duetti in scena il 6 marzo 2020

Nelle ultime ore sono emerse le formazioni stabilite per le performance in duetto, che vedranno i cantanti in gara esibirsi al fianco dei grandi nomi del firmamento artistico nazionale.

Sara Gozzi canterà con Mahmood, mentre Loredana Bertè affiancherà Giulia Molino. Jacopo Ottonello si esibirà in coppia con Fabrizio Moro e, infine, sarà Al Bano a duettare con Nyv.

Approfondisci

Tutto sul talent Amici

Mahmood fidanzato con un ex ballerino di Amici?

Amici All Star: Michele Bravi tra i concorrenti