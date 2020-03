C’è un’Italia che lotta e cerca di andare avanti nonostante l’emergenza sanitaria, e un’Italia che cerca di intrattenere, di far ridere e di portare buonumore e distrazione, fondamentali anche in momenti delicati come questo. Al secondo gruppo appartiene senza dubbio Barbara Foria, popolare speaker e comica apprezzata soprattutto per le sue imitazioni. In un’intervista a SuperGuidaTV, ha confessato anche di aver flirtato più volte con i reality della televisione italiana.

Barbara Foria: da Colorado a Enjoy e ritorno

Dietro ogni grande personaggio, c’è un suo imitatore. Non era proprio così il proverbio, ma è valido nel caso di Chanel, personaggio della serie Gomorra che ha contribuito a far spopolare Barbara Foria a Colorado, qualche anno fa. Da allora, la comica ha continuato sull’onda del successo ed è pronta a tornare con una nuova imitazione, nel programma che riparte ad aprile: “Si tratta della regina del castello perché farò Donna Imma Polese del ‘Castello delle Cerimonie’”. Lo dice a SuperGuidaTv, dove racconta anche cosa può non aver funzionato nel recente Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono su Italia 1: “Forse la scelta di mandarlo in onda la domenica sera non è stata la più corretta considerando la concorrenza“.

Chi avrebbe voluto intervistare ad Enjoy

Nel programma, spostato in seconda serata a domenica, la comica veste i panni di un’intervistatrice. Barbara Foria ha così confessato chi avrebbe voluto avere sotto il microfono: “Mi sarebbe piaciuto intervistare Barbara D’Urso e Giorgia Meloni tra le donne. Avrei voluto fare un sacco di domande anche a Maria De Filippi“.

Tra gli uomini, invece, Matteo Salvini: “gli avrei fatto delle domande scomode. In primis se c’è o ci fa“.

La possibile partecipazione ai reality

Da personaggio apprezzato qual è, inevitabilmente ci si chiede in quale altre vetrine potremo vedere Barbara Foria. La stessa a SuperGuidaTV ha ammesso parecchi flirt con molti reality i prima fascia. “2 anni fa ho ricevuto la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip e andai anche a fare un colloquio. Un’altra volta mi proposero di partecipare all’Isola dei Famosi ma rifiutai perché mi piace troppo mangiare”. Oltre a questi 2 mostri sacri, la Foria avrebbe voluto prendere parte anche ad altri show: “Ero ad un passo da Pechino Express ma purtroppo non è andata. Mi piacerebbe molto partecipare a Ballando con le stelle perché sarebbe un ottimo modo per dimagrire”.

L’esperienza di Sanremo con Valeria Graci

Recentemente, Barbara Foria è stata anche a Sanremo in qualità di “imbucata” per un docu-reality assieme a Valeria Graci. Un’esperienza che nell’intervista ha riassunto così: “Mi sono divertita come una pazza assieme a Valeria. Siamo salite anche sul palco dell’Ariston scendendo le scale e ci siamo anche imbucate ad una festa di giornalisti”. E sul grande caso di Morgan e Bugo, ha dichiarato: “Secondo me, il Festival l’hanno vinto loro perché sono riusciti a far parlare di sé a dispetto della gara e delle altre canzoni“.