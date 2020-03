Patrick Ray Pugliese ‘asfalta’ Pago al Grande Fratello Vip, definendolo “vittima di una narcisista”. Le parole del concorrente del reality intervengono sul percorso del cantante, immerso nel suo ritorno di fiamma con Serena Enardu. Il punto di vista di Pugliese è senza peli sulla lingua.

Patrick su Pago: “Vittima di una narcisista”

Non è la prima volta che Patrick Ray Pugliese dice la sua sulla storia d’amore tra Pago e Serena Enardu, ma questa volta, secondo il parere di alcuni, potrebbe scatenare un vero terremoto.

Nel mirino alcune considerazioni sulla storia d’amore del cantante con l’ex volto di Uomini e Donne, in particolare un’analisi ‘psicologica’ servita da Pugliese ai coinquilini in favore di telecamere.

Nel corso di una conversazione con gli altri vip rimasti in gioco nella Casa più spiata d’Italia, il veterano del reality si è lasciato andare alla descrizione di vari tipi di personalità, dalla “iper-logica” a quella “emotiva” di impronta narcisistica. Ed è in quest’ultimo spettro che ha inserito il ritratto di Pacifico Settembre.

“Nella relazione – ha detto Patrick ai coinquilini in giardino – il narcisista vuole tenerti tutto per sé, fino al punto di dire che i tuoi amici sbagliano e i tuoi parenti non vanno bene. Serena praticamente è narcisista. Pago è un emotivo, vittima di una narcisista“.

La reazione di Pacifico Settembre

Ma come ha reagito Pago? Al momento non sarebbe arrivata alcune risposta ufficialmente riconducibile alle dichiarazioni di Pugliese. Poche ore fa, però, sul suo profilo Instagram il cantante ha pubblicato uno scatto di coppia in cui pare voler mettere a tacere quanti mettono in dubbio la bontà della sua relazione con la Enardu.

“A tutti quelli che continuano ad aver il tempo per scrivere e scrivere e ancora scrivere… e giudicare… a tutti quelli che hanno cercato di mettermi contro il mio cuore, contro la mia famiglia, contro la mia speranza, la mia felicità, la mia voglia di vivere e di amare, a tutti quelli che pensano di avere solo loro gli occhi aperti e non sanno che quello che vedono… non è il loro cuore, quelli che pensano che esprimere la propria opinione significa poter insultare, augurare il peggio, A voi… che passate non so quante ore della vostra giornata pensando a noi… a voi… Io dedico il mio sorriso“.

Post di Pago su Instagram

