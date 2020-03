Letizia è la fidanzata di Federico Lauri, l’eccentrico parrucchiere delle celebrità meglio noto come Federico Fashion Style, protagonista dello show tv Il salone delle meraviglie.

Finora si è saputo molto poco di lei, ma pare si stia facendo strada nel mondo dei social e del beauty, al fianco del compagno, a cui è legata da ben 12 anni e con cui ha una figlia di 3 anni, Sophie Maelle.

Chi è Letizia, la compagna di Federico Fashion Style

Letizia nasce ad Anzio, provincia di Roma, il 30 settembre 1990 e frequenta l’istituto di moda Colonna-Gatti di Nettuno. È molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove lavora come influencer e gestisce il profilo della figlia.

Recentemente ha deciso di intraprendere la carriera del compagno, per poter passare più tempo insieme. La vita del famoso coiffeur è infatti molto impegnata, divisa tra tagli, tinte ma anche programmi tv e interviste.

La storia d’amore di Letizia e Federico

L’incontro con Federico Lauri avviene nel 2006 e presto si trasforma in una storia d’amore che li porterà all’inizio della convivenza nel 2011.

Nel 2017 nasce la figlia Sophie Maelle, concepita per mezzo dell’inseminazione artificiale: in un’intervista a Chi, infatti, Federico ha confidato di aver avuto problemi nel concepimento a causa di un pregresso varicocele. La figlia, di cui è molto fiera, ha anche una madrina d’eccezione, Valeria Marini.

Federico smentisce la presunta omosessualità

Letizia è sempre rimasta dietro le quinte, tanto che più volte il parrucchiere dei vip è stato etichettato come “segretamente omosessuale”. Federico Lauri sostiene che il pubblico possa confondere il suo essere eccentrico con un orientamento sessuale, precisando “Questo non vuol dire niente: non è mica che se ti metti le paillettes sei omosessuale“.

In tutto ciò, pare che Letizia sia gelosa nei confronti del fidanzato che ha rivelato di essere molto corteggiato, sia da donne che da uomini. Sarà anche per questo che ha deciso di seguirlo nel lavoro?