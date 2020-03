Per consentire una informazione completa a tutti gli italiani, il programma Presa Diretta ha cancellato la puntata di stasera 6 marzo Terremoto Infinito lasciando spazio allo Speciale Porta a Porta sul Coronavirus.

Cambiano i palinsesti Rai

Giunge dalla pagina ufficiale di Rai Uno la notizia del cambio di programmazione per il 6 marzo: al posto del La Corrida su Rai Uno andrà in onda lo Speciale Porta a Porta – L’Italia unita ce la farà riguardante il Coronavirus, condotto da Bruno Vespa.

Giunto alla 25esima edizione, con tre puntate settimanali, il programma di Bruno Vespa continua a tenere aggiornati gli italiani.

Ospiti dello Speciale Porta a Porta

Nello Speciale che andrà in onda questa sera alle 21:25 su Rai Uno, stando a quanto riportato dal sito TVBlog, saranno ospiti politici ed esperti ma anche molti conduttori Rai, tra i quali: Carlo Conti, Mara Venier, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Amadeus e Milly Carlucci.

Quest’ultima parlerà di cosa accadrà a Ballando con le stelle, programma che presenta, qualora alla data di apertura dello show, prevista per il 28 marzo, dovesse ancora esserci l’emergenza Coronavirus.

Dopo i dubbi dei giorni scorsi, si conferma invece la messa in onda del serale di Amici su Canale 5, presentato da Maria De Filippi.

Unità e vicinanza agli italiani

Lo scopo dello Speciale Porta a Porta è quello di dare senso di unità e vicinanza ai telespettatori italiani, come più volte hanno ribadito i politici in questi giorni, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non più tardi di ieri.

Presa Diretta rimanda il reportage sul terremoto

E proprio come dimostrazione di unità nell’affrontare questa emergenza, Presa Diretta fa un passo indietro, rimandando la puntata che sarebbe dovuta andare in onda in concomitanza con Porta a Porta.

In un video pubblicato il 5 marzo sulla pagina ufficiale Twitter di Presa Diretta, Riccardo Iacona spiega la decisione di rimandare il reportage sui terremoti all’8 marzo: “l’emergenza Coronavirus sta rivoluzionando i palinsesti della rai, domani andrà in onda un importante Speciale su Rai 1 a cui non vogliamo togliere neanche un telespettatore – continua ancora Iacona – Non vogliamo mettere in competizione due emergenze: Coronavirus e mancata ricostruzione post terremoto”.

+++ IMPORTANTE +++

Per esigenze di palinsesto, la puntata TERREMOTO INFINITO andrà in onda DOMENICA 8 MARZO alle 21:20 sempre su @RaiTre.@IaconaRiccardo pic.twitter.com/kPyyer4Ow9 — Presa Diretta (@Presa_Diretta) March 5, 2020

Due emergenze che potrebbero “aiutarsi”

Infine nel video Iacona ha spiegato di come l’emergenza del Coronavirus e quella della mancata ricostruzione post-terremoto potrebbero essere collegate in modo virtuoso: se il Coronavirus sta mettendo a dura prova l’economia italiana, investire nella ricostruzione nel centro Italia potrebbe essere un ottimo modo per rimetterla in moto, facendo seguito anche alle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

