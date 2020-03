Il taglio dei parlamentari non s’ha fare? Così verrebbe da dire sebbene l’epilogo non sembri essere messo in discussione. Questa volta però non sono i dissidi politici a far slittare in avanti il referendum sulla legge che ha ricevuto il “sì” da parte della Cassazione lo scorso 23 gennaio. A posticipare ancora il voto, in questo caso, è l’emergenza italiana dovuta alla diffusione del coronavirus.

Coronavirus, slitta il referendum sul taglio dei parlamentari

“Il Governo ha deciso di rinviare il referendum del 29 marzo per garantire efficace campagna referendaria e adeguata informazione ai cittadini – scrive su Twitter Federico D’Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme – La nuova data sarà decisa entro il 23 marzo e cadrà in una domenica tra il 50° e il 70° giorno dall’indizione“. Così slitta in avanti il referendum sul taglio del parlamenti che era stato deciso, dopo ore di consultazione, lo scorso 27 gennaio.

Taglio dei parlamentari, referendum: quando sarà?

Al momento non è dunque possibile prevedere quando verrà fissata una nuova data alla luce dei recenti eventi, quali l’emergenza per il coronavirus. Si inserisce dunque anche questa notizia all’interno di quel “bollettino di guerra” di provvedimenti presi in queste ore per fronteggiare l’emergenza contagio.

Una decisione che arriva a poche ore di distanza dalla decisione del Governo di chiudere, prudenzialmente, tutte le scuole e le università italiane sino al venturo 15 marzo. Una data questa che però non ammette di parlare di certezza: solamente nel corso della prossima settimana verrà valutata l’ipotesi, papabile, di prorogare ulteriormente la chiusura.

Stanziati 7,5 miliardi a famiglie e imprese

La percezione che si ha, di fronte alla diffusione del CoVid-19, è quella di un’Italia in standby, bloccata precauzionalmente da tutti i punti di vista e in maniera tangibile, unita nell’intento di circoscrivere e rallentare l’epidemia. Intanto, sempre nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta da Giuseppe Conte, la notizia circa lo stanziamento di 7,5 miliardi di euro destinati alle famiglie e alle imprese.

Il post pubblicato da Palazzo Chigi su Facebook

Approfondisci

Tutto sul Coronavirus

Coronavirus, Burioni: “Se non fermiamo questa epidemia siamo nei guai”

Coronavirus, Giuseppe Conte: “Una sfida che chiama a raccolta l’Italia”