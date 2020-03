Gerardina Trovato potrebbe essere vicina alla luce in fondo al tunnel. La cantautrice italiana, che recentemente aveva raccontato di essere caduta in disgrazia e di aver avuto problemi di ordine economico e psicologico, oggi è davanti a una nuova speranza: pare infatti che, anche grazie al programma Domenica Live di Barbara d’Urso, abbia trovato più di un benefattore che la starebbe aiutando a rimettere la sua vita su giusti binari.

Il misterioso benefattore

Qualche settimana fa Gerardina Trovato aveva raccontato di essere ben lontana dai tempi in cui la sua vita era quella di una grande cantautrice, celebre per le sue prestigiose partecipazioni a Sanremo e al Festivalbar.

Oggi, Gerardina Trovato ha raccontato che la madre avrebbe cercato di interdirla e che lei vivrebbe con 80 euro al mese passati dalla Caritas, e che sarebbe stata sfrattata di casa. Complice un appello fatto davanti alle telecamere di Domenica Live, pare però che un benefattore misterioso abbia procurato una casa alla cantante: “Un benefattore mi ha trovato una casa – ha raccontato alla conduttrice – ringrazio la persona che mi ha permesso di trovare una casa così, per me è un sogno”.

Certo, oltre ad averla, una casa, occorre mantenerla: per questo è necessario per Gerardina tornare al lavoro e poter ricominciare a vivere una volta per tutte. La seconda bella novità era già nell’aria da tempo e riguarda il fatto di poter girare il videoclip di una sua canzone, a zero spese, grazie all’aiuto di un professionista nel campo amico di Barbara D’Urso: “Ho bisogno di lavorare – ha spiegato Gerardina – da un altro benefattore mi è stato garantita la realizzazione di un video, per cui non dovrò pagare nulla. Speriamo sia la volta buon per ripartire”.

Una cantante dalla carriera difficile

Gerardina Trovato si è avvicinata alla musica fin da bambina: il suo grande debutto risale al 1993 quando insieme a lei sul palco c’è anche, come altra concorrente, Laura Pausini. Trovato è uno dei talenti della scuderia di Caterina Caselli, e lavorerà con professionisti come Andrea Bocelli. La sua carriera non ha avuto solo momenti facili: nel 2016 ha raccontato di essere stata a lungo lontana dalle scene per via di una nevrosi depressiva.

