Paola Di Benedetto è concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 2020 da circa 2 mesi, e la lontananza dal fidanzato Federico Rossi si fa sentire, in particolare la musica sembra aver risvegliato la nostalgia più pungente.

La nostalgia colpisce Paola Di Benedetto

Tante e diverse sono le emozioni che si scatenano all’interno della casa del Grande Fratello Vip, questa volta la protagonista è la nostalgia: Paola Di Benedetto, l’ex madre natura di Ciao Darwin, è stata colta alla sprovvista dalle note di una canzone in sottofondo mentre si asciugava i capelli e i ricordi e la mancanza per il suo fidanzato Federico Rossi l’hanno travolta facendola scoppiare in lacrime.

La confessione a Sara

Non è la prima volta che Paola sente la malinconia: la mancanza del suo compagno Federico Rossi del duo Benji e Fede è sempre più pungente, e la gieffina ha anche confessato i suoi pensieri alla coinquilina Sara Soldati: “Effettivamente, sono due mesi che non lo vedo. Io lo immagino che sta continuando la sua vita… – aveva poi continuato – Mi vengono tante domande, se c’è ancora, se è tutto uguale a prima. Non è cambiato niente… Anzi sì, qualcosa è cambiato, che è tutto molto più forte rispetto a prima“.

La sorpresa nel giorno di San Valentino

A San Valentino Federico aveva sorpreso la fidanzata con una romantica canzone scritta proprio per lei e ancora oggi è la musica a scatenare le emozioni di Paola Di Benedetto: infatti sono le note di La musica non c’è di Coez a far piangere di malinconia la ragazza.

Intanto nella Casa il momento di forte emozione non sfugge alle coinquiline e amiche Fernanda e Sara: si sono subito avvicinate a Paola capendo che non era il momento di usare parole ma solo di sostenerla per superare l’attimo di nostalgia in un abbraccio e senza dire nulla le sono rimaste vicine fino a quando Paola non è stata meglio ed è tornata a sorridere.

La sorpresa che mancherà

Molti sperano in un saluto a sorpresa nella casa da parte di Federico, ma al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini questo non può accadere: infatti per motivi di sicurezza, la casa è blindata a seguito delle disposizioni sul Coronavirus, e anche se il regolamento vieta qualsiasi informazione sul mondo esterno ai concorrenti, si è fatta un’eccezione per informarli sull’emergenza in atto in questi giorni.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip 4

Tutto su Alfonso Signorini

GF Vip, Sara Soldati vuole far “sfidanzare” il modello Denver