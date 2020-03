Come tutti i fan hanno avuto modo di notare, Michelle Hunziker è molto attiva sui social, in particolare su Instagram e coinvolge chi la segue nelle sue vicende di vita quotidiana. È di ieri il post della conduttrice dedicato alla figlia Celeste, che ha compiuto 5 anni. La showgirl ha omaggiato la piccola con un pensiero affettuoso e commosso, per augurarle un buon compleanno.

Il lungo post di Michelle per Cece: “Grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata“

Le tre figlie di Michelle Hunziker sono ben note al pubblico italiano, che segue le vicende di casa Hunziker-Trussardi soprattutto attraverso le storie e i post di Instagram della bella conduttrice. Aurora, avuta dalla relazione con Eros Ramazzotti, è ormai una donna e i telespettatori d’Italia la conoscono anche per la partecipazione a diverse trasmissioni televisive, come il daily di X Factor. Le altre due bimbe di Michelle, Sole e Celeste, sono nate dalla storia con il noto imprenditore Tomaso Trussardi, con il quale la Hunziker si è sposata nel 2014. Proprio attraverso i social ieri la conduttrice ha voluto dedicare delle frasi d’amore alla più piccola delle figlie, Celeste, che ha compiuto 5 anni.

“Piccola biondina mia…con quella faccetta d’angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti”, così ha esordito Michelle nel suo lungo post di Instagram, sottolineando la vivacità della bambina. “Sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più…e devo dire che è proprio così !!! Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero panzer in famiglia”, con queste parole la showgirl ha evidenziato le capacità della figlia e la stima che nutre nei suoi confronti.

Il post si è poi concluso mettendo in rilievo quanto sia difficile crescere in un tempo come quello che stiamo vivendo: “Grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi e fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe…Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece”.

Il post di Michelle Hunziker dedicato alla piccola Celeste

Una festa all’insegna dell’intimità casalinga

Michelle nella stessa giornata ha pubblicato un’altra foto di tutta la famiglia riunita per celebrare i 5 anni della piccola Celeste. Lei, Tomaso, Aurora, Sole e celeste sono rimasti a casa per i festeggiamenti. La conduttrice ci ha tenuto a sottolineare l’importanza dell’intimità della famiglia in un periodo difficile come quello che sta affrontando l’Italia in questo momento.

Tanto affetto e un legame molto forte, che la Hunziker ha voluto condividere con il suo pubblico.