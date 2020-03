Vanessa Incontrada è un’attrice, presentatrice e modella spagnola. La sua bellezza e la sua solarità hanno conquistato il pubblico, eppure in un’intervista ha confessato di aver passato un brutto periodo.

Vanessa e la lotta agli haters

La Incontrada, tornata in tv grazie ai film I nostri figli e Non c’è tempo, è anche uno dei giudici del serale di Amici di Maria De Filippi. Vanessa, finita spesso nel mirino delle critiche, si è confessata in un’intervista rilasciata a DiPiùTv. La bellissima presentatrice spagnola è stata più volta presa di mira da alcuni haters che hanno più volte criticato le sue forme definite troppo abbondanti.

I duri commenti ricevuti, hanno sollevato un muro di indignazione sia da parte dei fan della Incontrada che da personaggi del mondo dello spettacolo. Tra queste, a dare sostegno all’attrice, troviamo tante colleghe della Incontrada. In prima linea, c’è Jane Alexander tacciata più volte di una presunta anoressia.

Dalle rughe, alle lentiggini fino a toccare la forma fisica, gli haters di Vanessa Incontrada danno libero sfogo alle loro cattiverie gratuite che offendono tutte le donne. L’attrice spagnola, però, ha deciso di non dare più adito a queste critiche infondate e spicciole, ignorando totalmente questi commenti ignobili e affrontandoli con la bellezza e il sorriso che la contraddistinguono.

“Ho sofferto molto“

A DiPiùTv la presentatrice racconta come tutto sia cominciato durante la sua gravidanza: “Quando ero incinta sono stata attaccata perchè ero grassa. Ho sofferto molto per le critiche, ma oggi sono più forte e voglio dire alle donne: La perfezione non esiste!”

Per dare un messaggio di solidarietà a tutte le donne, Vanessa Incontrada collabora da anni con la casa di moda Elena Mirò per la creazione di una collezione dedicata a tutte le donne che si sentono belle anche senza una taglia 42: “La moda è sempre stata una mia grande passione e quando disegno un vestito cerco di ispirarmi a qualcosa che ho molto a cuore: voglio sentirmi bene e far sentire bene le altre persone. “