La presenza di Antonella Elia in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto parecchio discutere nelle ultime settimane e ancora adesso le polemiche non si sono placate. Ad intervenire in sua difesa ci ha pensato Rita Dalla Chiesa che, sul suo profilo Twitter, ha espresso vicinanza alla concorrente, quotidianamente vittima di attacchi in Casa e non solo.

Antonella Elia divide le opinioni

La figura di Antonella Elia ha sempre fatto parecchio discutere per il suo modo schietto, diretto e a tratti rude di esprimere il proprio pensiero. Stiamo parlando di una attrice e showgirl che, in un modo e nell’altro, inevitabilmente divide le opinioni delle persone. Anche la sua partecipazione al Grande Fratello Vip sta scaldando gli animi fra chi la sostiene e chi la critica, non solo all’interno del reality stesso ma anche nel mondo del web. A mettere ulteriore benzina sul fuoco è stata Valeria Marini che, con il suo ingresso nel reality in veste di nuova concorrente, sta mettendo a dura prova il livello di sopportazione della Elia a suon di continue provocazioni. Tra le due non c’è mai stato feeling e, adesso che devono convivere per ancora più di un mese sotto lo stesso tetto, i litigi e le frecciatine sono all’ordine del giorno.

Rita Dalla Chiesa difende Antonella Elia

Ma anche fuori dalla Casa molte persone si sono fatte un’idea sull’atteggiamento di Antonella Elia a Cinecittà. La concorrente ha spaccato in due il web: da una parte c’è chi la sostiene considerandola una persona vera e sincera, dall’altra c’è chi la critica per la sua maleducazione e il suo costante malessere nei confronti delle altre figure femminili della Casa. A prendere le sue difese, però, ci ha pensato un’illustre conduttrice: Rita Dalla Chiesa. L’ex volto di Forum ha scritto sul suo profilo Twitter: “Leggo su Twitter cattiverie inaudite contro Antonella Elia. È stata messa sotto pressione al Gf da persone che conosco e sulle quali avrei tante cose da dire… Diffidate. Stanno facendo un gioco perverso per farla fuori. Non ci cadete“. Dirette le accuse della Dalla Chiesa nei confronti di alcuni concorrenti del reality, ma poco nitide: a chi si sarà rivolta?