Arrivano in questi momenti gli ultimi aggiornamenti sui dati relativi al contagio da Covid-19 in Italia. Come ogni sera a darne notizia in conferenza stampa è il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, aggiornamento dell’11 marzo

Di questi momenti gli ultimi numeri aggiornati circa l’epidemia da Coronavirus che ha travolto in queste settimane l’Italia. Secondo quanto proferito da Borrelli in questi momenti sono 1045 le persone guarite in tutto da Covid-19. In termini di persone risultate positive al test si sale a quota 10.045, con un incremento pari a 2.076 persone in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i decessi, sono stati registrati nella giornata odierna 196 morti per un bilancio totale di 827 morti.

Sempre di quest’oggi anche la notizia per voce del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulla delibera in sede di Consiglio dei Ministri per lo stanziamento straordinario di 25 miliardi di euro per contrastare l’emergenza sanitaria ma anche economica. Nel corso della conferenza da Palazzo Chigi, Conte ha anche informato circa il clima europeo disteso e particolarmente attento agli eventi italiani.

