Per questo ultimo leg in Nord e Sud America, siamo fuori da gennaio . Sono settimane che qui oltre oceano si rincorrono le voci di quanto sta accadendo in Italia. Adesso che con il nuovo decreto le misure di contenimento si sono ulteriormente inasprite, non ce la siamo sentiti di chiedere a tutti i nostri di restare ancora fuori. E’ un sacrificio troppo grande stare a migliaia di chilometri dai nostri cari. Purtroppo il nostro Vita ce n’è world tour non farà tappa a Los Angeles il prossimo venerdì . Tutti desideriamo tornare a casa per stare insieme alle nostre famiglie, ai nostri concittadini per lottare contro questa situazione allucinante. Ci dispiace tanto ma torneremo presto e grazie per la vostra comprensione” EROS ❤️ .. . #iorestoacasa #erosramazzotti #vitacenèworldtour #For this last leg in North and South America, we’re away from home since January. It’s been weeks since we’ve heard several news about what is happening in Italy. And now that containment measures are even stricter as a consequence of this new decree, we really didn’t feel like calling on our team to stay outside for a while longer. Staying thousands of miles away from our nearest and dearest, that was a too big sacrifice. Unfortunately, our Vita Ce N’é World Tour won’t be in Los Angeles for our scheduled tour stop this Friday. We all want to go home to be with our families and our fellow citizens to fight against this serious situation. We are so sorry but we will be back soon. Thanks for your understanding.