In questo periodo molti programmi televisivi hanno interrotto la messa in onda a causa del Coronavirus. La principale norma da rispettare è quella di restare a casa e così, anche Il paradiso delle signore ha deciso di fermarsi. Le riprese della soap opera di Rai 1 sono momentaneamente sospese, per permettere a tutti di rispettare le indicazioni del nuovo decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il paradiso delle signore tornerà con la 5a stagione dopo l’emergenza

Le riprese della 4a stagione de Il paradiso delle signore dovevano concludersi il prossimo 3 aprile, ma a causa del Coronavirus, anche la fortunata soap opera di Rai 1 è stata costretta a fermarsi. Il pubblico italiano doveva assistere alle vicende ambientate nel lussuoso atelier di moda fino a fine maggio, ma purtroppo sarà costretto ad attendere per conoscere l’epilogo di questa parte della storia.

La 4a stagione continuerà però ad andare in onda, poiché le registrazioni avvengono circa due mesi prima della messa sugli schermi, dunque i telespettatori hanno ancora la possibilità di seguire la serie, anche se, per il momento, non ne conosceranno la trama conclusiva.

La storia delle Veneri proseguirà e si farà largo nelle case degli italiani quando l’emergenza sarà terminata: pare sia in programma anche una 5a stagione, che verrà girata appena sarà possibile.

Gli attori su Instagram: l’invito a restare a casa

Gli attori protagonisti della soap hanno deciso di esporsi sui social network, in particolare su Instagram, incitando i loro sostenitori a stare a casa ed a rispettare tutte le norme di prevenzione. Giulia Arena, che interpreta Ludovica, ha registrato un video di sensibilizzazione molto toccante ed anche Emanuel Caserio, che nella soap interpreta Salvatore, ha esortato tutti i suoi followers a seguire le indicazioni governative. Giorgio Lupano, Luciano nella serie, ha pubblicato un video ironico in cui telefonava ad Enrica Pintore, la signorina Calligaris della fiction, per accertarsi che fosse a casa, incitando tutti a seguire il loro esempio.

I telespettatori potranno seguire i loro beniamini tramite i social, attendendo, con pazienza, il ritorno sugli schermi di Rai 1.