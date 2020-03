Nella scorsa puntata di Grande amore, programma di Rai 3 in cui si parla delle grandi storie d’amore delle celebrità, viene raccontata la storia d’amore tra il cantautore scomparso Pino Daniele e l’ex moglie Fabiola Sciabbarrasi.

La donna, che è stata al fianco di Pino per 22 lunghi anni prima della rottura, ha raccontato la loro grande passione e i lati più nascosti del cantautore.

Fabiola rivela: “Pino era sposato con la musica“

Come ripercorso dal programma stesso, Pino e Fabiola si sono conosciuti nel 1992 a casa dell’amico comune Massimo Troisi e da lì è scattato immediatamente il colpo di fulmine tanto che l’artista ha lasciato la prima moglie per stare insieme alla bella modella.

Questa passione è durata per ben 22 anni nel corso dei quali Fabiola ha lasciato la sua carriera già avviata di modella per dedicarsi alla famiglia. Come lei stessa ricorda: “Pino diceva sempre: ‘sono sposato prima con la musica e poi con te’”. Fabiola non nasconde le difficoltà in una relazione così lunga nel tempo: “Raccontare che è stata favola senza momenti bui non sarebbe veritiera”.

Un Pino Daniele inedito e quotidiano

L’ex moglie rivela che la loro vita al di fuori dei riflettori era fatta di momenti di intimità spesso dedicati alla passione per la musica. “La nostra era una vita nel quotidiano assolutamente normale, regolare; suonava, studiava, spesso mi dimenticavo fosse in casa, era totalmente assorbito da quella che era la sua passione”, rivela la stessa Fabiola.

Ma Pino era anche un uomo con le sue fragilità. “Pino era un omone, ma avevo un animo fragile, sensibile” ricorda l’ex modella “Si schermiva sicuramente davanti a 200 perone che chiedevano un autografo”.

Dal loro amore sono nati i 3 figli Sara, Sofia e Francesco che ancora ricordano il padre con affetto. “Noi eravamo un ecosistema” confessa Fabiola.

La relazione con Pino Daniele giunge al capolinea nel 2014, quando lui la lascia per Amanda Bonini, che gli sarà accanto il tragico giorno della morte, avvenuta il 4 gennaio 2015.

