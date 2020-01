Ha iniziato la sua carriera da giovanissima ma, per il suo grande amore, Pino Daniele, ha smesso di lavorare. Fabiola Sciabbarrasi, la seconda moglie del compianto cantautore, oggi ha cambiato vita e forse il suo cuore è di nuovo sereno.

Fabiola Sciabbarrasi, la vita prima di Pino Daniele

La seconda moglie di Pino Daniele è nata a Roma il 26 aprile del 1968, ed è del segno zodiacale del Toro. Fabiola Sciabbarrasi ha iniziato il suo percorso lavorativo nel mondo della moda quando era molto giovane. Infatti, spronata dalla madre, seguì un corso di portamento e successivamente iniziò a sfilare per le più importanti case di moda italiane.

Fabiola, occhi azzurri e capelli castani, ha lavorato per Blumarine, Versace e Armani ma la sua carriera si è conclusa poco dopo aver incontrato Pino.

Per seguire la famiglia che si allargava, Fabiola ha rinunciato a fare la modella. Donna affascinante, ricca di passioni e mamma affettuosa di 3 splendidi ragazzi, avuti dal cantautore, è tornata poi a lavorare. Difatti, da qualche anno si occupa di consulenze per le produzioni artistiche della Rai e di Mediaset.

Oggi vive a Roma con i suoi figli, ai quali dedica sempre parole affettuose sul suo profilo Instagram.

L’uomo che gli ha cambiato la vita: Pino Daniele

Fabiola Sciabbarrasi e Pino Daniele, all’epoca sposato con Dorina Giangrande, si conobbero nel 1992 a casa del grande Massimo Troisi. I due si amarono da subito e per lei Pino lasciò la sua prima moglie. La coppia durò per circa 20 anni, andarono a vivere insieme a Roma e dal loro matrimonio nacquero tre figli: Sara nel 1997, Sofia nel 2002 e Francesco nel 2008.

Il loro rapporto giunse alla fine circa un anno prima della morte del cantautore e questo grande amore, la Sciabbarrasi, ha voluto raccontarlo in un libro dal titolo Resta l’amore intorno. Inoltre, a Vanity Fair ha rivelato: “Pino è stato un grande artista, un ottimo papà, un buon marito… Oggi so che un epilogo tragico non significa per forza fine di tutto. Resta l’amore intorno…All’epoca ero addolorata, infastidita, mi domandavo perché ci fossimo allontanati. Quando è successo il disastro e l’ho perso per la seconda volta, erano ancora troppe le cose tra di noi non dette, non chiarite.

Non abbiamo avuto tempo“.

Una nuovo amore per Fabiola Sciabbarrasi

A 5 anni dalla scomparsa del suo grande amore, si è tornato a parlare di recente della vita sentimentale di Fabiola, in quanto è stata vista in dolce compagnia. Infatti, prima il settimanale Chi l’ha sorpresa in atteggiamenti affettuosi, in un ristorante di Napoli, con Luca Di Tolla.