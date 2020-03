Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, rientra nella rosa di trasmissioni sospese dalla Rai e pertanto non andrà in onda come di consueto su Rai 2. Bianca Guaccero, per poter continuare ad intrattenere i telespettatori, ha proposto una soluzione alternativa alla sospensione delle puntate.

L’appello di Bianca Guaccero

Le registrazioni del programma di Rai 2 sono state sospese a causa di una truccatrice risultata positiva al test del Coronavirus, ma la conduttrice ha la soluzione in tasca, a portata di telefono: Bianca Guaccero ha proposto ai telespettatori una diretta Instagram da casa per continuare a condurre il programma.

Il format provvisorio ideato dalla conduttrice è stato ribattezzato per l’occasione, Casa Guaccero.

Bianca Guaccero mette così all’opera una sorta di Smart Working e permette ai fan di trascorrere del tempo in sua compagnia, nonostante lo stop delle registrazioni. Bianca ha poi condiviso su Instagram una sua foto con la seguente didascalia: “Ragazze oggi facciamo un caffè diverso, voglio vedervi truccate e parruccate! E poi eleggerò la più brava!!! Ci vediamo alle 16 a casa Guaccero!!! Oggi ospiti super!!! Vi abbraccio!!!“.

La polemica di Bianca Guaccero

Sempre attraverso il canale di Instagram, Bianca Guaccero ha postato una foto, che risale a 3 giorni fa, in cui critica i titoli sensazionalistici attribuiti alle sue condizioni di salute: “Ringrazio come sempre tutti i blog che hanno utilizzato titoli sensazionalistici speculando sulla mia salute.

Invece che occupare i loro spazi per divulgare cose più importanti e che sono più utili alla società, in questo delicatissimo momento storico“.

Una polemica dovuta a un’attenzione mediatica verso le condizioni di salute considerata eccessiva e fuori luogo da Bianca Guaccero.

La conduttrice, anche attraverso queste dirette, vuole rassicurare i telespettatori e intende continuare a entrare nelle case degli italiani attraverso Casa Guaccero.