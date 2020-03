Il Coronavirus blocca una trasmissione televisiva dietro l’altra. Questa volta a pagarne le conseguenze il programma Detto Fatto, in onda sui canali Rai. Una truccatrice in servizio alla Rai di Via Mecenate a Milano sarebbe infatti risultata positiva al tampone.

Sospese le registrazioni di Detto Fatto

Secondo quanto riferiscono i rumors, la registrazione della trasmissione è stata interrotta e probabilmente il programma verrà sospeso per le successive due settimane. Come sostiene Dagospia, allo staff sarebbe stato impedito di uscire dal Centro di produzione. Ad oggi, però, non si hanno notizie certe sulla sorte della trasmissione.

Bianca Guaccero:”Non ho il Coronavirus“

Nei giorni scorsi si erano già insinuati dei sospetti inerenti all’assenza dalla trasmissione della conduttrice Bianca Guaccero. Inizialmente, si trattava di un allontanamento necessario dovuto alle registrazioni di Una storia da cantare.

Poi, Bianca non era tornata alla conduzione nei tempi previsti. Il motivo? Ha tenuto lei stessa a specificarlo sui suoi social, spiegando di essere stata affetta da gastroenterite. “All’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite, che è quello che ho avuto io”, ha ribadito, sottolineando di non avere il Coronavirus.

Positivi al Covid-19: da Zingaretti a Tom Hanks

Nella lunga lista dei contagi, non mancano i nomi di alcuni “vip”, che hanno apertamente dichiarato di essere stati colpiti dal Coronavirus. Tra questi il segretario del PD e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che con un video ha comunque tranquillizzato tutti dicendo di stare bene e in quarantena.

Come lui, anche altri esponenti politici. A turbare, però, il primo caso verificatosi in serie A. Si tratta di Daniele Rugani, giocatore della Juventus, anche lui in buone condizioni di salute.

Tra i casi più noti quello di Nicola Porro, popolare giornalista e conduttore di Quarta Repubblica che per questo non andrà in onda. Per poi finire con la positività di Tom Hanks e della moglie Rita Wilson, che al momento si trovano in Australia per alcune riprese. Entrambi, comunque, dicono di essere sereni.

