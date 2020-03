Nell’ultima puntata di C’è posta per te, che ha ottenuto un boom di ascolti, hanno tenuto banco storie molto appassionanti come quella di Carmelo alla riconquista delle figlie ma, sopratutto, di Giuseppe. Il ragazzo ha voluto fare una sorpresa alla madre Cetty, con la complicità di Al Bano e Romina. La famiglia, infatti, è stata colpita da un doloroso lutto, la morte del figlio Francesco.

La sorpresa di Giuseppe per Cetty

La storia di Giuseppe nell’ultima puntata di C’è posta per te è stata una delle più commoventi. Il ragazzo ha voluto fare una sorpresa alla madre Cetty, decidendo di inviargli la posta e facendole incontrare Al Bano e Romina.

La famiglia ha perso un figlio, Francesco, morto in un incidente in moto nel 2017.

Il grave lutto

La morte del giovane è un lutto grande da colmare per Giuseppe e sua madre, vista la personalità vitale del giovane che di mestiere faceva il panettiere e portava sempre dei doni dalla panetteria e un mazzo di fiori alla mamma. Maria De Filippi ha letto una lettera scritta da Giuseppe alla mamma e poi il giovane ha ribadito il bene che prova per lei: “Mamma come sai non sono bravo a darti tanti abbracci e a dirti quello che provo.

Sono qua per dirti quanto ti amo e cosa provo per te”. Il ragazzo si sente in colpa per non essere stato vicino al fratello nei momenti importanti come il matrimonio e per essere stato lui stesso a regalargli la moto.

Dopo questo attimo di grande commozione, Al Bano e Romina hanno incontrato Cetty portandole dei doni, come accade di consueto con gli ospiti di C’è posta per te.

Al Bano e Romina ricordano il dolore per Ylenia

Al Bano e Romina hanno confortato sia Giuseppe che Cetty per la perdita di Francesco. Infatti, loro stessi hanno subito un lutto, la perdita della figlia Ylenia, ricordata recentemente dalla stessa Power. Quest’ultima, in particolar modo, ha fatto capire a Cetty di comprendere perfettamente il suo dolore: “Cetty ti regalo questa trousse con dei trucchi, visto che mi hanno detto che non ti trucchi più e poi c’è un’altra sorpresa, un bigliettino che ti ho scritto io”.

Romina ha esortato Cetty ad andare avanti: “Bisogna vivere nel presente, non fissarti a ripensare alle cose negative del passato, altrimenti non ne usciamo più, ne so qualcosa anch’io”. Lo stesso cantante di Cellino San Marco, ha mostrato segni di commozione e con voce rotta ha detto: “Ho sentito la tua storia e il mio cuore ha fatto dei sobbalzi. Mi unisco al tuo dolore, ma non dobbiamo mai diventare schiavi del dolore”.

Non sono mancati nemmeno i momenti più rilassati e divertenti come il siparietto tra i due cantanti, come quando Al Bano ha regalato il suo foulard porta fortuna alla donna.

“Eh ma adesso ti si vede la panza” sono state le parole di Romina. Al Bano ha ribattuto: “Vedete la pancia? No? Ecco, fatti i fatti tuoi!”.

