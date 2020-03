Anche Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, è stato chiuso per l’emergenza Coronavirus. La conduttrice, che già aveva esortato il pubblico a stare a casa, è intervenuta in un collegamento via Skype a Italia Sì facendo una rivelazione intima sul suo rapporto con il marito Guido Maria Brera.

La rivelazione a Italia Sì

Il dramma del Coronavirus ha stravolto completamente i palinsesti sia di Rai che di Mediaset, portando alla chiusura di numerosi programmi. Anche Vieni da me è stato sospeso e Caterina Balivo sta passando la quarantena in casa.

La conduttrice è intervenuta a Italia Sì, parlando con Marco Liorni via Skype. La Balivo ha rivelato qualcosa di intimo riguardo al suo rapporto col marito, l’imprenditore Guido Maria Brera, presente anch’egli al collegamento: “Da dieci giorni non dormo con mio marito”. La conduttrice si è resa conto di aver fatto una gaffe ed ha chiesto perdono all’uomo, aggiungendo: “Amore non ti vergognare ma mi è scappato”. I due non dormono più insieme proprio a causa della pandemia: “Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini?“. La Balivo ha aggiunto come anche i nonni siano lontani e quindi sarebbe un bel problema per loro se qualcuno si ammalasse perciò prendono tutte le accortezze del caso.

La Vita in Diretta si allunga

La sospensione di Vieni da me ha portato ad un allungamento de La Vita in diretta. Il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, da lunedì 16 marzo, inizia la sua corsa alle 14.00 per fermarsi alle 15.40 e lasciare spazio a Il paradiso delle signore, prima della ripresa nel suo consueto orario alle 16.50. Al debutto di questa nuova collocazione è intervenuta proprio Caterina Balivo, in una sorta di passaggio del testimone ai colleghi.

La conduttrice si è collegata via Skype con Matano e Cuccarini, dopo aver mangiato le lasagne, come lei stessa rivela, mostrandosi a suo agio a casa. “Mi avete beccato a fine pranzo oggi”, ha detto ai conduttori. Qualche settimana fa, la Balivo era stata intervistata proprio a La Vita in Diretta, il giorno del suo compleanno.

