Eros Ramazzotti fa gli auguri a distanza al piccolo Gabrio Tullio per i suoi primi 5 anni. Il post sul social è anche un augurio a tutti gli italiani a superare questo periodo difficile segnato dal Coronavirus. Il celebre cantante non può festeggiare col lui e allora delega al social Instagram la lettera di auguri per il figlio avuto da Marica Pellegrinelli.

Il dolce post social tutto dedicato al piccolo Gabrio

In uno degli ultimi post di Instagram di Eros Ramazzotti c’è la foto di spalle dell’amato figlio Gabrio Tullio. Nella didascalia il cantante scrive: “Auguri al mio piccolo ometto, che il futuro sia lucente e meraviglioso per te e per tutta l’umanità”.

Infatti il piccolo è attualmente insieme alla madre, Marica Pellegrinelli, con la quale sta trascorrendo questo difficile momento. Anche la figlia più grande Raffaella Maria si trova insieme a loro. Il padre, invece, si trova lontano dai loro figli e con questo messaggio spera che il suo affetto possa raggiungerli.

La foto postata è stata probabilmente scattata alle Maldive, dove l’artista aveva passato lo scorso Natale in compagnia della famiglia.

In primis l’ex coppia ha sempre messo il benessere dei loro figli alle divergenze personali e trascorrono insieme i loro compleanni.

Il rapporto a distanza con l’ex Marica

Nonostante la lontananza adesso fisica e il divorzio avvenuto il luglio scorso, Eros e l’ex moglie dicono di essere rimasti in buoni rapporti, come anche testimoniato dalle varie interviste di entrambi.

I 2 si erano conosciuti nel lontano 2009: lui era il celebre cantante, ex di Michele Hunziker, mentre lei era una modella di fama internazionale. Nel 2014 arriva il matrimonio che termina dopo 5 anni.

Eros ha però sempre difeso l’ex moglie dagli attacchi rivolti a lei di cercare solamente la fama.

Il cantante è ora single mentre la modella ha ripreso ad amare insieme all’imprenditore Charley Vezza, con il quale ha trascorso le ultime vacanze.

