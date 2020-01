Dopo la burrasca, finalmente una brezza deliziosa comincia a soffiare sulla vita privata di Marica Pellegrinelli. La scorsa estate l’influencer e modella è stata protagonista del gossip caldissimo che riguardava il suo divorzio dal cantante Eros Ramazzotti.

Poi le voci si sono infittite ulteriormente, parlando della sua relazione con una nuova fiamma, l’imprenditore Chrley Vezza. Una storia ufficializzata ormai da mesi, che finalmente si vive a pieno “l’alba di un nuovo amore”, come lo ha definito il settimanale Chi.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

È ancora una volta il settimanale diretto da Alfonso Signorini a catturare spontanei istanti di intimità tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza.

La coppia è stata già sorpresa una volta dai paparazzi durante una romantica vacanza a Woodstock.

Liberi da ogni inibizione Marica e il suo Charley, proprietario del marchio Gufram, passeggiano fianco a fianco abbracciati. I due si guardano complici, ridono di gusto, e poi si offrono agli obiettivi, sorridendo spensierati ai paparazzi.

Felici in campagna

Stavolta la location è bucolico, tra i vigneti della tenuta di Vezzi e sua madre Sandra. La località è nel piemontese, in provincia di Cuneo.

Passeggiate all’aria aperta, contatto costante con la natura, genuinità a perdita d’occhio.

La campagna, dopotutto, è una grande passione di Marica Pellegrinelli. Lo ha già dimostrato in passato di amare la vita rurale, rifugiandosi nella sua proprietà in Franciacorta. Di tanto in tanto la modella si conceda una fuga in campagna per godersi un po’ di relax. Ora la Pellegrinelli si rilassa in dolce compagnia, quella del suo nuovo compagno.