Emma Marrone ha festeggiato, il 16 marzo, 10 anni dall’uscita del suo primo disco Oltre. La cantante, diventata famosa grazie alla vittoria del talent show Amici nel 2009, ha celebrato questa importante data con i suoi fan tramite un post su Instagram.

Il post su Instagram: “le soddisfazioni sono state infinite”

“Da quel giorno non mi sono più fermata. Le battaglie da combattere sono state davvero tante anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite fino ad oggi”, scrive Emma. E la forza per affrontare queste battaglie di sicuro non manca alla cantante, che non molto tempo fa aveva annunciato di aver vinto la lotta contro un tumore che l’aveva colpita a soli 24 anni.

Prosegue prendendosi qualche piccola rivincita nei confronti di chi, in lei, non ha mai creduto: “È stato bello smentire chi si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io”.

Emma appare più determinata che mai a restare in forma per festeggiare insieme ai suoi fan l’incredibile traguardo: “Mi alleno per affrontare altri 10 anni insieme a voi“, si legge in un video pubblicato su Instagram che la vede alle prese con un “allenamento in casa”.

Emma Marrone e il suo “home workout” per i fan

Oltre festeggia 10 anni

Pubblicato poco prima della finale della nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi vinta dalla cantante, Oltre ha segnato il debutto di Emma nel panorama musicale italiano. Il disco, contenente 7 singoli, deve il suo titolo al tatuaggio che la cantante ha sulla schiena, alla base del collo, come mostrato dalle foto presenti sullo stesso CD.

L’EP si è aggiudicato il doppio disco di platino già nelle prime due settimane dalla sua uscita, grazie alle oltre 120mila copie vendute. È inoltre stato il secondo album più venduto in Italia nel 2010; insomma, una carriera iniziata decisamente con il piede giusto quella di Emma Marrone che, a distanza di un decennio, non si smentisce, rimanendo ai vertici delle classifiche italiane.