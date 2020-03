Il viaggio di Pechino Express, le stagioni dell’Oriente continua. Alle 21:20 di martedì 17 marzo andrà in onda su Rai 2 la sesta puntata dell’adventure-game condotto da Costantino Della Gherardesca.

Le coppie in gara

La scorsa puntata non era stata eliminatoria, pertanto le coppie in gara che si sfideranno in questa sesta tappa sono ancora 6: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Costantino Della Gherardesca invita a prestare molta attenzione

Costantino Della Gherardesca, conduttore di Pechino Express 2020, con un post pubblicato su Instagram ha invitato i telespettatori di Rai 2 a prestare molta attenzione nel guardare la prossima puntata, spiegando il perché: “Ovviamente le coppie sono agguerrite, e se seguirete attentamente la puntata incomincerete a notare delle nuove dinamiche di alleanze e rivalità che quei furboni dei viaggiatori stanno cercando di far passare inosservate (sottovalutandomi).”

456 km fatti di sfide, pericoli e scoperte

Le 6 coppie in gara percorreranno ben 456 km fatti di sfide, di pericoli ma soprattutto di tante scoperte.

Il viaggio della sesta puntata avrà inizio da Kaili, nella provincia del Guizhou, città nota per gli spettacoli di canti e danze tradizionali che offre ai visitatori. Successivamente i viaggiatori di Pechino Express raggiungeranno il villaggio di Basha Miao ed avranno modo di conoscere i cinesi dell’etnia Miao. Ed è proprio lì che le coppie saranno impegnate nella Prova Vantaggio. L’obiettivo finale di questa puntata è raggiungere la città di Longsheng.

Costantino della Gherardesca aspetterà i concorrenti al traguardo finale, dove li informerà sulla classifica della tappa e, soprattutto, rivelerà se e chi dovrà abbandonare l’avventura.

Costantino fa una promessa ai fan: “Sarà estremamente divertente“

Le puntate dell’adventure-game di Rai 2 sono state registrate lo scorso autunno, prima che l’emergenza Coronavirus mettesse in ginocchio il mondo intero. E, in merito al difficile periodo che il Paese intero sta affrontando, Costantino Della Gherardesca ha fatto una promessa ai suoi fan, scrivendo sul suo profilo Instagram: “Vi prometto che sarà estremamente divertente, e spero che riuscirà a distrarvi e farvi sorridere“.

