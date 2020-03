Nuovo appuntamento con Pechino Express 8: le anticipazioni della quinta puntata, in onda il 10 marzo, dalle 21.20 su Rai 2, riservano una tappa avvincente con l’arrivo dei concorrenti in Cina.

Pechino Express: quinta puntata

Quinta puntata dell’ottava stagione di Pechino Express pronta al via: i motori del nuovo appuntamento, in onda il 10 marzo, dalle 21.20 su Rai 2, sono caldissimi e si preannuncia una tappa ricca di sorprese.

Secondo le anticipazioni diffuse dalla Rai, “Le stagioni dell’Oriente” arriva finalmente in Cina, terra che, 7 anni dopo l’inizio dell’adventure game, torna in scena in una chiave lontana dalla visione turistica a cui tanti sono abituati.

Si parla di una prospettiva “completamente diversa, autentica e sorprendente“, in cui Costantino Della Gherardesca aprirà la grande avventura riservata ai concorrenti.

Le coppie in gara

La gara in Cina sarà lunga 556 km, con partenza da Dali, nella provincia dello Yunnan, e arrivo a Shitouzhai. Tra le due location si prevede una sosta a Shilin Stone Forest, un grande complesso di formazioni calcaree.

Le anticipazioni della quinta puntata richiamano nuove sfide, cariche di difficoltà e sorprese, in cui le 6 coppie rimaste in gioco si contenderanno un posto per proseguire la straordinaria avventura: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Ci sarà un’eliminazione?

Stando alle anticipazioni emerse nelle ultime ore, la quinta puntata manterrà vivo l’interrogativo intorno a una possibile eliminazione. Si tratta di un dettaglio molto importante che verrà probabilmente svelato al termine del nuovo appuntamento.

Gli appassionati della trasmissione potranno seguire il viaggio dei concorrenti tra cultura, lingua, scrittura e cucina, in cui “non mancheranno momenti di sconforto e difficoltà“.

