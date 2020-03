Momenti di commozione nella Casa del Grande Fratello Vip: Antonio Zequila scoppia in un pianto liberatorio ricordando la scomparsa di suo padre.

Grande dolore per la scomparsa del padre

Per l’attore, affermatosi come latin lover nell’edizione del Grande Fratello Vip 2020, è un giorno molto particolare: la ricorrenza della morte del padre, venuto a mancare di recente.

Già a fine gennaio nel corso di una diretta del Grande Fratello, Antonio aveva raccontato di aver perso da poco il padre e di aver molto sofferto.

Confidandosi poi con Antonella Elia, aveva parlato dei due dolori subiti nell’ultimo anno: la perdita del padre e la fine della relazione con la donna che amava.

Alfonso Signorini si era detto vicino e partecipe del dolore di Antonio in un commento successivo alla registrazione della confessione, e di capirlo profondamente avendo vissuto anche lui la perdita dei genitori.

Le lacrime di Antonio Zequila

Ma il dolore continua a persistere nel cuore di Zequila. E in questi giorni, durante un momento di quotidianità nella Casa, Antonio si è messo la giacca ed è uscito nel giardino per restare solo. Una volta rimasto solo, di fronte al foglio con la dedica “Ciao Giovanni” per il padre, scoppia in un pianto liberatorio, carico di emozioni, lontano dagli sguardi dei coinquilini, guardando il cielo in un momento di raccoglimento in ricordo del padre.

Patrick e la festa trash

Nel frattempo, accanto a questo momento di dolore, all’interno della Casa c’è anche chi ha da organizzare una festa: infatti Patrick, per risollevare il morale un po’ basso, dovuto anche alla situazione di emergenza al di fuori della Casa, ha chiesto e ottenuto dal Grande Fratello di poter organizzare una festa, ed il dress code deciso di comune accordo è all’insegna del trash.

Ognuno dunque si è impegnato, abbondando con tinte contrastanti e fluo in modo da colorare la casa di allegria in questo periodo un po’ difficile, cancellando il malumore almeno per una sera con balli spensierati, coreografie bizzarre ed abiti eccentrici.

