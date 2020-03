Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, in Cina non si sarebbe registrato nessun nuovo caso di Coronavirus, mentre la Russia avrebbe comunicato il primo decesso. Sono le ultime notizie in arrivo dallo scenario internazionale legato all’epidemia di Covid-19 per cui in Italia, il 18 marzo scorso, si sono registrati 2.648 positivi, 1.084 guariti e 475 morti.

Cina: nessun nuovo caso di Coronavirus “interno”

Nessun nuovo caso ‘interno’ di Coronavirus in Cina, per la prima volta dall’esplosione dell’emergenza che ha travolto il mondo. È la notizia, riportata dall’Ansa, secondo cui i nuovi positivi – 34 al 18 marzo scorso – sarebbero casi arrivati dall’esterno.

Si tratterebbe del più consistente incremento delle ultime 2 settimane.

A rendere noto questo dato sarebbe stata la Commissione Nazionale della Salute, che avrebbe finora registrato un totale di 189 casi ‘importati’ dall’estero.

A Wuhan, epicentro di quella che poi l’Oms ha classificato come “pandemia”, la situazione sarebbe tornata sotto controllo. Nelle ultime 24 ore, nella provincia dell’Hubei, sarebbero stati registrati 8 decessi e il bilancio totale è di 3.245 vittime. In Cina sono 81mila i casi di positività evidenziati dall’inizio dell’epidemia.

Primo decesso in Russia, boom di casi in Germania

Di queste ore anche la notizia del primo decesso registrato legato al Coronavirus in Russia. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, la vittima sarebbe una 79enne, affetta da una serie di patologie pregresse come diabete e ipertensione e la cui morte sarebbe avvenuta durante il ricovero presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Mosca.

In Germania ci sarebbe un boom di contagi: i casi di Coronavirus finora registrati, secondo quanto riportato dall’Ansa che cita il Robert Koch Institut, sarebbero 10.999 con un incremento di 2.081 positivi in un giorno.

