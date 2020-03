In un palinsesto stravolto, continua a tenere banco il serale del talent Amici di Maria De Filippi, in onda tutti i venerdì sera. Il programma di Canale 5 si è dovuto adattare all’emergenza coronavirus e, a seguito del forfait di Loredana Bertè, bloccata a Milano, nell’ultima puntata è arrivato un nuovo giudice inaspettato: Alessia Marcuzzi, dopo l’addio all’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi: “Mi fa strano non potervi abbracciare”

La conduttrice Alessia Marcuzzi è stata, a sorpresa, giudice della quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. La padrona di casa l’ha annunciata ai ragazzi parlando di un giudice severissimo, per tenerli un po’ sulle spine, per poi sciogliere il mistero e farla entrare in studio con Gabry Ponte e Vanessa Incontrada.

Alessia Marcuzzi e Gabry Ponte ad Amici

Una volta in studio, la Marcuzzi ha detto: “Mi fa strano essere qui, non potervi abbracciare. È il primo giorno che esco dopo la quarantena dopo il caso che c’è stato in redazione, sono stata quasi 18 giorni a casa e voi siete le prime persone che vedo al di fuori della mia famiglia.

Oggi ho preso la macchina e sono venuta da sola qui”. Il decreto emanato dal Presidente del Consigli, infatti, impone tutta una serie di accorgimenti per evitare il contagio da coronavirus, come lo stare alla distanza di almeno un metro l’uno dagli altri.

Amici, come altri pochi programmi in onda in questo momento, si sta svolgendo senza pubblico in studio e senza gli ospiti speciali a cui Maria De Filippi ci aveva abituato.

L’appello per restare in casa

Alessia Marcuzzi, come da lei stessa rivelato, è rimasta in casa per 18 giorni dopo un caso di coronavirus a Le Iene.

Proprio nelle ultime ore, la presentatrice di Temptation Island Vip ha lanciato una sorta di challenge su Instagram, invitando a condividere scatti di abbracci con i primi cari con l’hastag #torneremoadabbracciarci.

Spiega tutto in un video: “Questa non è una sfida, non è una challenge, chiamiamolo un piccolo gesto d’amore. […] Quindi mi è venuta in mente una cosa: perché non facciamo dei video in cui possiamo in qualche modo abbracciare virtualmente tutte le persone che ci mancano e a cui vogliamo molto bene?

“. La conduttrice ha postato delle foto con la figlia Mia, Francesco Facchinetti, il marito Paolo Calabresi e molti suoi colleghi, salutando e ringraziando poi chi si sta dando da fare per aiutare i malati, tra medici e infermieri.

