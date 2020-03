La pandemia di coronavirus che sta investendo l’Italia e il mondo ha causato finora più di 13mila morti. Tra le quasi 5mila vittime italiane c’è anche Marina Marcelletti, madre di Alex Baroni. Il cantante è scomparso a soli 35 anni il 13 aprile 2002 a causa di un incidente stradale a Roma.

Morta la madre di Alex Baroni per il coronavirus

È la nipote di Marina Marcelletti, Valeria Frasca, a comunicare la scomparsa della zia su Facebook. In un post Valeria ha voluto condividere il proprio dolore: “Oggi se n’è andata una mia zia adoratissima.

Si chiamava Marina, aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva Io abbia mai conosciuto“.

La nipote ricorda la scomparsa dolorosissima di Alex Baroni: “Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante il suo nome era Alex Baroni. Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre kilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento. Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex.

Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa“.

Chi era Alex Baroni

Alex Baroni era un iconico cantante degli anni Novanta, premiato come miglior voce al Festival di Sanremo nel 1997 da Luciano Pavarotti. È proprio l’estensione vocale il marchio del cantante, oltre a brani rimasti iconici come Cambiare. Per 4 anni è stato il compagno della cantante Giorgia, che ha dedicato alcuni dei suoi brani più famosi alla fine della loro storia a causa della morte improvvisa di Baroni, tra cui Marzo e Gocce di memoria.

