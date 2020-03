Adriana Volpe ha voluto scrivere un messaggio su Instagram ai compagni di avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha abbandonato il gioco qualche giorno fa dopo aver ricevuto la notizia della morte del suocero, risultato positivo al Coronavirus. Il suo addio ai coinquilini è stato molto frettoloso, ma su Instagram ha voluto ringraziarli per esserle stata vicina in un periodo così difficile.

L’abbandono di Adriana Volpe

Un’edizione difficile quella che sta attualmente andando in onda del Grande Fratello Vip. Non solo i concorrenti hanno ricevuto la notizia dell’emergenza Coronavirus, sulla quale sono costantemente aggiornati dalla produzione, ma sono diversi gli inquilini ad aver abbandonato il gioco.

Da Barbara Alberti a Carlotta Maggiorana, ad Andrea Montovoli, sino al più recente: quello di Adriana Volpe. La conduttrice nell’ultimo periodo ha ammesso di essere molto preoccupata per le condizioni di salute del suocero, ulteriormente aggravatesi dopo aver contratto il Coronavirus. Sino all’epilogo più drammatico: il padre di suo marito Roberto Parli è venuto a mancare e la Volpe ha così deciso di abbandonare il gioco. La concorrente ha salutato tutti i compagni di gioco in un “arrivederci” commosso, per poi uscire dalla Porta Rossa.

Il messaggio di ringraziamento ai “Vipponi”

La decisione di Adriana Volpe è stata inevitabile. La concorrente ha voluto correre a casa dalla famiglia per stare vicino al marito, Roberto, in un momento così delicato. Sono comunque arrivati i ringraziamenti ai concorrenti del reality per esserle stati vicini nell’ultimo periodo. La Volpe, infatti, aveva rivelato di non aver ricevuto buone notizie all’esterno, ma non aveva lasciato trapelare agli altri “Vipponi” informazioni più precise. Sul suo profilo Instagram l’ex volto de I fatti vostri ha postato un video con i migliori momenti trascorsi nella Casa di Cinecittà e, citando un verso della canzone di Arisa La notte, ha ringraziato i suoi compagni di viaggio: “‘La vita può allontanarci l’amore continuerà’.

GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile. Adri <3“.