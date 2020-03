View this post on Instagram

"It is time for us, driven by a deep sense of solidarity with others, to respond to the difficult trials that we are enduring. We do so in the name of our flag, a symbol of unity and pride." Giorgio Armani * * “È il momento che noi tutti, spinti da un profondo senso di solidarietà, reagiamo alla dura prova cui siamo sottoposti. Sotto il segno della Bandiera, simbolo di unità e orgoglio.” Giorgio Armani #GiorgioArmani Photo Credits: Serge Guerand