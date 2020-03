Brutte notizie per Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia. A quanto pare nello staff del politico si è manifestato un caso di presunta positività al coronavirus, per cui è stato deciso di provvedere con l’isolamento per l’ex Presidente del Consiglio.

Il comunicato ufficiale

Per ora Gentiloni non avrebbe manifestato sintomi: un comunicato ufficiale fa sapere che: “È da alcuni giorni in isolamento a casa, in seguito al manifestarsi di sintomi di contagio in una persona del suo staff . L’ex presidente del Consiglio sta bene e prosegue la sua attività dall’abitazione di Bruxelles“.