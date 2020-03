Una nuova ipotesi vorrebbe Eros Ramazzotti sentimentalmente impegnato, dopo la tormentata rottura con la ex moglie Marica Pellegrinelli. Stando a quanto si apprende dal settimanale Oggi sarebbe Roberta Morise, nota conduttrice Rai, la nuova fiamma del cantante. Uno scoop che arriva dopo numerosi presunti flirt del cantante.

Nel frattempo la Pellegrinelli, che poco dopo la separazione da Ramazzotti aveva già intrapreso una relazione con l’imprenditore Charley Vezza, sarebbe di nuovo single.

Eros Ramazzotti e Roberta Morise

A lanciare l’indiscrezione stavolta è il settimanale Oggi, che avvalora la tesi di un nuovo amore per Eros Ramazzotti, già in circolazione da un po’.

Roberta Morise su instagram

La rivista, infatti, dà finalmente un volto e un nome alla giovane conduttrice Rai che starebbe frequentando il cantante romano, secondo i rumors diffusi dal sito Dagospia. Si tratta proprio di Roberta Morise, volto di I Fatti Vostri, che ha sostituito Adriana Volpe al fianco di Giancarlo Magalli dopo la loro rottura. Nella cronaca rosa la Morise è nota per la sua storia con Carlo Conti, di cui entrambi sono sempre stati gelosissimi. Sia il conduttore che Roberta sono sempre stati molto discreti e attenti alla loro privacy.

L’amore giunse al capolinea prima che Conti si innamorasse della sua attuale moglie, Francesca Vaccaro.

Ufficialmente single

Per quanto riguarda la liaison con il cantante, al momento restano solo voci, dal momento che né Roberta Morise né Eros Ramazzotti hanno fatto menzione della cosa, tanto meno lasciato indizi a conferma dello scoop.

Quindi ufficialmente Ramazzotti sarebbe ancora single, così come pare lo sia la sua ex moglie Marica. Stando a quanto si apprende da Diva e Donna, infatti, la modella avrebbe rotto anche Charley Vezza: non ci sono state comunicazioni ufficiali a riguardo eppure pare che i due siano distanti ormai da mesi.

Vedremo se almeno Eros, con il tempo, confermerà la sua nuova storia d’amore.