Eros Ramazzotti appare felice ed appagato nelle foto del settimanale Chi, insieme ad una nuova amica, Valentina Bilbao. Dopo la rottura con Marica Pellegrinelli, il cantante si è lasciato paparazzare dai fotografi sulle spiagge di Miami in compagnia di questa recente presunta fiamma.

La vita sentimentale di Eros e il divorzio da Marica Pellegrinelli

La vita sentimentale di Eros Ramazzotti continua ad essere al centro dell’interesse dei suoi ammiratori. Il cantante romano si è separato da Marica Pellegrinelli nel luglio 2019. I due erano innamorati dal 2009, anno in cui lei lo premiò sul palco dei Wind Music Awards.

La loro storia, apparentemente idilliaca si è chiusa quindi pochi mesi fa. Nei 10 anni di amore, Eros e Marica hanno anche condiviso la gioia della nascita di due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

La coppia si è sposata nel giugno 2014 e la separazione, purtroppo, è giunta solo 5 anni dopo. Nonostante il dolore dovuto alla fine dell’amore, i due sono rimasti in ottimi rapporti, legati anche dai sentimenti comuni verso i figli. Per il momento la vita sentimentale del cantante sembrava non essere contornata da troppe novità, ma recenti fotografie, pubblicate dal settimanale Chi, lasciano intendere che Ramazzotti abbia iniziato una nuova amicizia con una bellissima pittrice venezuelana, Valentina Bilbao.

Ramazzotti felice a Miami con Valentina Bilbao

Ramazzotti, in vacanza a Miami, appare raggiante e rilassato su di un lettino al sole, mentre ascolta Valentina, che gli parla sorridente.

Eros Ramazzotti paparazzato da Chi

Per il momento, dunque, solo supposizioni e sicuramente la genesi di una nuova amicizia. Valentina Bilbao è una visual artist nata a Caracas, ma residente in Florida.

La ragazza è nota negli Stati Uniti per le sue opere d’arte, grazie alle quali è riuscita ad ottenere diversi premi e ad organizzare numerose esposizioni, una anche alla Biennale di Venezia nel 2017. Chi ha raccontato che la Bilbao ama dipingere ascoltando musica e pare che per quanto riguarda le influenze musicali italiane, la ragazza riesca a trarre ispirazione proprio dai brani di Ramazzotti. Sarà l’alba di un nuovo amore per Eros?