Lino Banfi è stato uno degli ospiti di Domenica In, in collegamento via Skype come tutti gli altri ospiti a causa dell’emergenza Coronavirus. L’attore ha parlato con Mara Venier delle paure per le notizie che arrivano tutti i giorni e di come la moglie, affetta da Alzheimer, stia vivendo questo terribile momento.

Il comico racconta la malattia della moglie

All’amica di lunga data Mara Venier, il comico pugliese racconta di come la moglie, Lucia Zagaria viva questi giorni di quarantena. “Lucia fa un po’ più di confusione, mi dice ‘oddio dobbiamo morire tutti?

”, racconta Lino. La donna convive da anni con il morbo di Alzheimer e per lei non è facile seguire le vicende che raccontano i telegiornali.

L’attore, con la sua tipica ironia, ha pensato subito ad un modo per consolarla che rivela alla conduttrice: “Mara, posso dire solo a te, perché conosci la mia storia più degli altri: io voglio talmente bene a questa donna… che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi”. Durante il collegamento sono anche stati mostrati filmati i bei momenti e le interviste della coppia che hanno visibilmente emozionato il comico.

La lunga storia d’amore tra Lino e Lucia

Il comico e la moglie sono sposati da ben 58 anni e nemmeno la malattia ha scalfito l’amore nella coppia. Anzi lo ha reso ancora più forte: Lino infatti accudisce costantemente la sua Lucia e le è ancora più vicino in questo momento difficilissimo dove i malati hanno ancora più bisogno di sostegno.

I 2 si erano conosciuti da giovanissimi, quando lei aveva solamente 13 anni e dopo ben 10 hanno deciso di unirsi in matrimonio.

Riguardo alla paura per il morbo che l’ha colpita, Lino Banfi aveva raccontato a Verissimo: “Queste sono strane malattie, ogni tanto mi dice ‘Se io non ti riconosco più un giorno?’ e io rispondo ‘Beh, ci ripresentiamo un’altra volta” aveva scherzato l’amato attore.