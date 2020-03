Fiocco azzurro per Maria Teresa Ceglia: la protagonista di MasterChef 9 è diventata mamma e ha annunciato a tutti l’arrivo del suo piccolo Giorgio con un tenerissimo post su Instagram.

Maria Teresa Ceglia è diventata mamma

“Domenica 22 marzo 2020. La domenica più bella della nostra vita. Nel momento più assurdo della storia, tu oggi ci ricordi che la vita è più forte di tutto. Benvenuto Giorgio“.

Sono le parole dolcissime spese da Maria Teresa Ceglia, protagonista della nona edizione di MasterChef Italia, per annunciare il lieto evento in famiglia.

La 31enne pugliese è diventata mamma e ha condiviso la sua immensa gioia con i follower attraverso un post su Instagram.

Uno scatto in bianco e nero che la ritrae con il suo piccolo Giorgio tra le braccia, in un’istantanea emozionante che è stata accolta da una valanga di auguri social.

Post di Maria Teresa Ceglia su Instagram

Gli auguri dei volti noti di MasterChef

“Auguriiiiiiiiii bellissimooo, mi avevi detto che lo avresti chiamato Antonio… scherzooooooo un abbraccio a tutti e tre“, le ha scritto Antonio Lorenzon – vincitore di MasterChef 9 e protagonista di una strepitosa proposta di nozze durante la finalissima – per congratularsi con la compagna d’avventura Maria Teresa Ceglia e la sua famiglia.

È arrivato anche il messaggio di auguri dello chef Giorgio Locatelli, che ha apprezzato anche la scelta del nome: “Congratulations ma soprattutto che gran bel nome“.

L’ex concorrente del cooking show ha sottolineato come questa grande gioia sia arrivata in un momento di notevole difficoltà per il mondo, a causa dell’emergenza Coronavirus, quasi a voler ricordare che la vita, nonostante le avversità, vince e si impone sempre su tutto.

Il 19 marzo scorso, pochi giorni prima del parto, aveva affidato al suo profilo Instagram una splendida dedica al marito, Francesco: “La nostra prima #festadelpapà. Anche se il nostro piccolo è ancora indeciso (e come dargli torto in questi strani giorni…), tu sei già il papà migliore del mondo e io ti risposerei ogni giorno della mia vita“.