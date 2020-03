Christian Vieri e Costanza Caracciolo allargano la famiglia. Poco più di un anno dopo la nascita della primogenita Stella, arriva la piccola Isabel. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso dicembre.

È il bomber in persona a fare l’annuncio e sui social dà il benvenuto alla sua piccolina. E non manca una dedica speciale all’amatissima moglie.

La dedica di Christian Vieri

Bobo Vieri è di nuovo papà e lo vuole gridare al mondo. Sul suo profilo Instagram lo sportivo ha pubblicato la foto di un fiocco rosa con su ricamato il nome della sua bambina: “Benvenuta Isabel” c’è scritto.

Il post di Christian Vieri

Poi a corredo dell’immagine una didascalia che con poche parole e una pioggia di emoticon a cuore, si è rivolto alla moglie Costanza Caracciolo “Coco’ love u forever“.

La famiglia si allarga

La piccola Isabel è una nuova gioia nella famiglia di Christian e Costanza che cresce velocemente. Proprio qualche mese fa la coppia festeggiava il primo compleanno della prima figlia Stella, nata nel novembre del 2018.

Al 2019 invece risalgono le nozze segrete, con una cerimonia ristretta e molto intima, lontana dagli obiettivi dei paparazzi.

“Non mi tolgo mai la fede da quel giorno” disse un innamoratissimo Bobo Vieri in un’intervista. Qualche tempo fa a Verissimo, l’ex velina diceva del consorte: “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso e, in effetti, devo dire che va benissimo così“.

