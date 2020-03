Corinne Cléry si è confessata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’attrice francese ha parlato del suo privato, svelando di avere un nuovo amore nella sua vita, dopo la fine della storia con Angelo Costabile. Si tratta di una storia recente, che sicuramente le ha fatto cambiare idea sulla decisione di rinunciare agli uomini.

La 70enne affronta luci e ombre dei suoi rapporti personali. La Cléry non può fare a meno di parlare con un certo rammarico del figlio Alexadre che ormai non sente da tempo.

Il nuovo amore di Corinne Clery

Tramontata la relazione con Angelo Costabile, con cui aveva una differenza di età notevole (28 anni), il cuore di Corinne torna a battere per un altro uomo e questa volta, dice, non è un toyboy.

“Non sono più con Angelo” ha cominciato Cléry su Oggi. “È stata una storia molto carina ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cret..na. Adesso sono interessata a un’altra persona… è una storia nuovissima, da un mese…“. Eppure l’attrice non è parca di dettagli. “Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età“.

La rottura con il figlio Alexandre

Sembra felice Corinne Cléry nel raccontare questo nuovo e coinvolgente sentimento. Eppure nella sua vita c’è ancora un rimpianto. L’attrice si dice dispiaciuta della rottura brusca con il figlio Alexandre.

Le sue parole a riguardo esprimono un profondo rammarico, quello di non essere riuscita a recuperare il loro rapporto tutt’oggi difficile. “Ho cercato di dare il maggior amore possibile a mio figlio ma, essendo arrabbiato con me, qualcosa devo aver sbagliato” racconta la Cléry. Poi aggiunge: “Sa, ero una mamma-bambina.

Mi dispiace che ci sia stato un allontanamento. È una cosa dolorosa. Ma la porta non è chiusa per lui“. Chissà che un giorno Alexandre non decida di attraversarla quella porta.