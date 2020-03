Dopo aver abbandonato per sempre la casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si racconta attraverso il lutto che ha attraversato la sua famiglia e la sua partecipazione al reality. Com’è stato uscire dalla casa e trovarsi in una situazione di pandemia?

Volpe:“Non trovo le parole per la morte di mio suocero”

“Sono entrata al GF Vip ho salutato la famiglia e gli amici con abbracci e baci. Sono uscita indossando mascherina e guanti”, ha confessato in un’intervista al settimanale Chi. Quando è cominciato il reality, infatti, nessuno pensava minimamente che a distanza di qualche mese ci saremmo ritrovati a vivere in una situazione del genere.

È difficile, ora, per chi ha vissuto in isolamento come la Volpe, prendere rapidamente coscienza della realtà. La decisione di abbandonare la casa è giunta in seguito alla notizia della morte del suocero, causata proprio dal Coronavirus. “Ancora non trovo le parole”, ha proseguito. Adriana ora si stringe nel dolore famigliare, la stessa famiglia da cui sta prendendo la forza necessaria a superare la perdita. L’ex concorrente è soprattutto contenta di rivedere la sua piccola, seppur dovendo prendere le dovute precauzioni del caso.

“Contenta di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento, in particolare per mia figlia Gisele”, dice.

Adriana:“In casa è uscita la vera me”

Il percorso all’interno della casa, però, ha aiutato Adriana a venire fuori, a farsi conoscere dal pubblico per quella che veramente è. Racconta che gli autori l’avevano avvisata che il reality avrebbe potuto svelare, nel bene o nel male, la vera essenza di un concorrente. Questo il motivo che l’ha spinta a partecipare. “Credo che gli italiani abbiano potuto conoscere attraverso l’occhio del Grande fratello la mia parte più autentica.

Mi sento confortata dal calore di quelli che mi scrivono”, ribadisce. La Volpe, quindi, fa intendere di aver tirato fuori il meglio di sé nel reality, quella parte che ha portato gli spettatori a volerle bene.

Un gesto di solidarietà dai fan della Volpe

A causa della perdita subita, Adriana si sente molto vicina alla causa Coronavirus e, anche per questo, in dovere di rivolgersi a tutti coloro che la seguono. Ai fan rivolge parole d’affetto, ringraziandoli perché “Con la complicità di alcuni amici, hanno promosso il volo di un aereo virtuale per raccogliere fondi per l’ospedale Spallanzani di Roma.

Che meravigliosa scoperta”. Un messaggio, dunque, di grande solidarietà.

