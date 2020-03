Emma Marrone la conosciamo come cantante dalla voce potente e particolare, dopo la sua vittoria del talent show Amici la sua carriera ha visto un continuo crescendo di fan e notorietà.

Conosciamo anche il carattere di Emma, forte e risoluto, e sappiamo che molte volte è finita sui giornali per via dei suoi travagliati fidanzamenti. In una recente intervista al settimanale Chi, è tornata su una storia in particolare, quella vissuta con Fabio Borriello, fratello del più famoso ex calciatore Marco.

Il retroscena sulla rottura tra Emma e Borriello

Ormai sono passati diversi anni da quando Fabio Borriello ed Emma sono stati fidanzati; sembra essere stata una storia intensa e passionale che però nel tempo ha lasciato qualche strascico indesiderato.

Durante l’intervista a Chi, la cantante salentina ha affermato di aver perdonato più e più volte gli errori commessi da Borriello, senza però che questo sia servito a qualcosa.

Pare che Borriello abbia approfittato della pazienza della cantante; Emma è convinta di essere una persona disposta a concedere sempre la famosa “seconda possibilità” ma ha realizzato che non tutti la meritano. Insomma, nonostante sia passato diverso tempo dalla fine di questa storia d’amore, la cantante sembra ancora dispiaciuta e risentita nei confronti dell’ex calciatore del Cervia.

L’impegno contro il Coronavirus

Sin dagli esordi Emma Marrone è sempre stata attenta al sociale, non è mai stata una cantante che si è limitata a parlare solo ed esclusivamente della sua musica. Molte volte ha messo la faccia su argomenti difficili e delicati; ne è un esempio il modo in cui ha affrontato pubblicamente la sua malattia.

In questi giorni difficili, anche Emma ha aderito alla campagna #iorestoacasa e cerca di stare il più possibile vicino ai suoi fan tramite i profili social.

Inoltre, insieme ad altri suoi colleghi sarà la protagonista di Musica che Unisce. L’evento andrà in onda il prossimo 31 marzo su Rai Uno e sarà un’occasione per raccogliere fondi destinati alla Protezione Civile per combattere l’emergenza Coronavirus

