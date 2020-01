Un 2019 difficile, faticoso, sofferto, quello che ha vissuto Emma Marrone. La cantante salentina ha dovuto temporaneamente abbandonare il mondo della musica per sottoporsi a delicate cure per combattere una brutta malattia. La battaglia è stata vinta e così Emma saluta questo 2019 com’è giusto che sia: con un bilancio sul suo profilo Instagram in cui, nonostante tutto, ringrazia l’anno appena trascorso.

2019: il bilancio di Emma Marrone

La grinta e la determinazione di Emma Marrone sono note a tutti e anche questa volta ricevono testimonianza dalla stessa cantante. L’artista salentina, infatti, ha voluto ringraziare il 2019 tracciando un bilancio di quello che l’anno appena passato le ha riservato, bello o brutto che sia.

La principale battaglia che Emma ha dovuto affrontare nel corso del 2019 è stata quella contro una brutta malattia, un “mostro” che ha costretto la cantante ad abbandonare momentaneamente le scene per sottoporsi alle migliori cure. Una pausa che Emma non ha voluto nascondere ai fans, ai quali ha rivelato con grande sincerità i motivi che l’avrebbero spinta ad allontanarsi dal palco e dalla musica. “Io non lo voglio un nuovo anno migliore.

Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma, un po’ meno“, dichiara la cantante sul suo profilo Instagram all’inizio di un post riflessivo ed intimo.

“Vorrei un anno nuovo un po’ meno faticoso“

Emma prosegue il suo bilancio dell’anno appena vissuto: “Io vorrei un anno nuovo un po’ meno ‘faticoso’ mettiamola così, rispetto al precedente .. Senza fiato corto e corda tirata .. L’importante è che alla fine io riesca comunque a dire ‘Minchia ce l’ho fatta anche stavolta!’.

Ecco una cosa così. Grazie di tutto 2019. In fondo in fondo sei stato un grande anno.. E da te 2020 mi aspetto grandi cose! Intanto mi vesto da figa così sono già pronta! Buon nuovo anno a tutti. La vostra Emma <3 “.