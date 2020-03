Giulia De Lellis, nelle ultime ore, ha pubblicato una foto su Instagram corredata da una didascalia su cui si stanno interrogando i fan, dopo che a rompere il silenzio era stato Andrea Iannone. L’influencer, infatti, a seguito della scoperta di un dramma che ha coinvolto una persona a lei vicina, ha deciso di stravolgere la sua vita e molti si chiedono cosa vogliano dire le sue parole.

Una situazione che l’ha fatta riflettere

Un post particolare è apparso sul profilo Instagram di Giulia De Lellis. L’ex gieffina ha pubblicato una foto in cui appare sempre impeccabile e alla moda ma con una didascalia in cui si lascia andare a una rivelazione inaspettata.

“Sfogliando la mia gallery ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia. Non dico brutta perché so che si risolverà” si legge. La De Lellis racconta come prima della quarantena dovuta al coronavirus, sia scesa a Roma per stare vicino ad una persona colpita da una malattia da “distruggere il prima possibile”. Scrive ancora: “È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati. Sicuramente più forte di me!

Ho sentito dire che non capirai mai determinante cose fino a che non succedono a te o a chi ti sta vicino, niente di più vero!”

La De Lellis ha preso decisioni importanti

A quanto pare, il dramma che ha coinvolto questa persona ha sconvolto talmente tanto la De Lellis da spingerla a riflettere sulla sua vita e fare delle scelte importanti. “Ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è ?

Mi sento bene. Mi sento viva!” è quanto scrive su Instagram. Ha poi spinto i suoi fan a fare lo stesso, facendo comunque un appello a restare a casa. A cosa si riferirà l’influencer? Molti suoi ammiratori pensano che ciò sia dovuto al ritorno di Fiamma con Andrea Damante, per il quale la De Lellis avrebbe messo in crisi il suo rapporto con Iannone. Sarà davvero così?

L’appello a restare a casa contro il coronavirus

Giulia De Lellis continua anche a intrattenere i suoi fan sui social, attraverso delle dirette o dei video in cui condivide la sua quotidianità in periodo di quarantena.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha esortato tutti a restare a casa con un post in cui scrive: “Se siamo in casa possiamo avere una tranquillità che fuori non c’è più. Io per prima fino a qualche giorno fa non avevo compreso la gravità della cosa, sottovalutando il rischio ora non possiamo più ignorare”. Inoltre, ha pubblicato un video in cui si mostra intenta a cucinare dimostrando come stia riuscendo ad affrontare questa situazione con serenità.

Guarda il video

Approfondisci:

Giulia De Lellis sul rapporto con Iannone: “A buon intenditore poche parole”

Giulia De Lellis lontana da casa di Iannone: la crisi è vera?