Lorella Cuccarini e Alberto Matano ieri hanno chiuso La Vita In Diretta con quasi mezz’ora di anticipo. Eppure la Rai, al termine della trasmissione ha fatto un pasticcio. Sono giorni particolari questi che l’Italia sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, in cui tutti i siamo stati costretti a cambiare orari, abitudini e stile di vita.

Come i cittadini anche la televisione è stata costretta ad adeguarsi, evitando assembramenti e quindi spesso costringendo programmi di punta come Amici con le sue sfide a porte chiuse, o Detto Fatto che sta tastando il terreno dei social.

Ci sono poi le interruzioni impreviste come quella di La Vita In Diretta ieri.

La Vita In Diretta chiude in anticipo

Nel corso della giornata di ieri La Vita In Diretta è stata costretta a calare il sipario in anticipo. Anziché terminare, come di consueto alle 18.35 ha salutato il suo pubblico alle 18.00, cosa che ha fatto saltare la diretta con la conferenza stampa della Protezione Civile per la lettura del bollettino.

Motivo di questi cambiamenti, l’intervento straordinario del Premier Giuseppe Conte di ieri pomeriggio. Un intervento necessario, per fare il punto sull’emergenza Covid-19.

La gaffe della Rai

Se da un lato Cuccarini e Matano alle 18.00 hanno dato appuntamento al pubblico al giorno dopo, dall’altro la programmazione ha mandato in onda la rubrica Programmi Oggi. La rubrica è presentata da una voce narrante, che solitamente ridà la linea a La Vita In Diretta. E così è stato anche ieri, piuttosto che dare la linea Conte, ha rimandato di nuovo a Matano e Cuccarini.

“Tra poco andrà in onda la seconda parte de La vita in diretta, con Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Mentre alle 18.00 Rai1 trasmetterà la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta dalla Camera dei Deputati in Roma“. Insomma un po’ di confusione, probabilmente dovuta anche a questo momento di forte smarrimento.