Due anni fa, il 26 marzo 2018, è morto Fabrizio Frizzi. Il sorriso del conduttore non ha mai abbandonato il cuore di quanti lo hanno amato, e amici e colleghi oggi lo ricordano con immutato affetto. Sui social le dediche speciali di tanti volti noti dello spettacolo.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi sui social

La morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta due anni fa, ha sconvolto il mondo della televisione, lasciando una ferita inguaribile nel cuore del pubblico e dei tanti amici e colleghi con cui ha firmato pagine indimenticabili del piccolo schermo.

Il ricordo del conduttore corre sui social e si diffonde con una serie di messaggi d’affetto, con dediche intrise di commozione e immutata stima da parte di quanti hanno condiviso con lui un piccolo o grande tratto della sua straordinaria carriera.

Da Antonella Clerici a Max Giusti, il messaggio dei colleghi

Il 26 marzo è una data importante per chi ha incrociato la strada di Fabrizio Frizzi, anche solo davanti allo schermo. Nel giorno del secondo anniversario di morte, tanti colleghi lo hanno ricordato con speciali dediche su Instagram e Twitter.

Antonella Clerici ha rivolto un pensiero all’amico scomparso, con uno sguardo all’attuale situazione di difficoltà legata all’emergenza Covid-19: “Oggi avresti certamente avuto un sorriso preoccupato ma rassicurante… chissà cosa avresti detto del coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. 2 anni senza di te, senza la tua risata che riecheggia di stella in stella…“.

Post di Antonella Clerici su Instagram

Un pensiero commosso anche da parte di Simona Ventura, che ha affidato la sua dedica a un tweet: “Caro Fabrizio, 2 anni senza te.

Mai, come in questo momento, mi mancano i tuoi sorrisi e le tue battute che aprivano il cuore al cielo. Ti penso… per sempre“.

Tweet di Simona Ventura – Fonte/Twitter Simona Ventura

Lorella Cuccarini ha scelto di ricordarlo con un video sul suo profilo Instagram, in cui ha racchiuso il suo grande dolore e i ricordi felici del conduttore. “Prima di entrare in studio c’è sempre – ha detto davanti alla foto del collega – con questo sorriso bellissimo. Però oggi manca ancora di più, mancano anche i suoi abbracci e la sua bontà d’animo“.

Struggente il messaggio di Eleonora Daniele, che ha scelto di condividere con tutti un bellissimo scatto che la ritrae insieme a Fabrizio Frizzi e alla storica collega e amica, Milly Carlucci: “Questa è stata ultima volta che ti ho visto. Ridevamo, scherzavamo, voglio ricordarti sempre così, con il tuo meraviglioso sorriso, che illuminava sempre tutti noi“.

Post di Eleonora Daniele su Instagram

E sempre su Instagram è arrivato il messaggio di Carlo Conti, collega con cui Frizzi ha condiviso le scene a L’Eredità: “Sono già passati 2 anni, oggi più che mai ci vorrebbero i tuoi ‘abbraccioni’“.

Post di Carlo Conti su Instagram

Flavio Insinna ha voluto ricordarlo con un emozionante filmato, che sintetizza il grande vuoto lasciato dal collega, accompagnato da un cuoricino nella didascalia.

Immancabile il messaggio dell’amico Max Giusti, che ha scelto una foto insieme a lui per ricordarlo, incorniciando la bella istantanea con parole di grande affetto: “Mi manchi Fabrizio. Mi manca tutto quello che non potremo più fare insieme“.