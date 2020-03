Torna il sereno dopo i lividi cieli di guerra tra Sossio Aruta e Antonio Zequila: pace fatta, in un confronto a cuore aperto dopo il recente “scontro nello scontro” al Grande Fratello Vip (i due si erano attaccati a vicenda mentre cercavano di sedare la lite furiosa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa).

Sossio e Zequila: lo scontro e le accuse

Dopo la forte turbolenza delle scorse ore, con annesse accuse di bullismo da parte di Sossio Aruta verso Antonio Zequila, è tempo di chiarimenti a bassa voce tra i due.

Lo dimostrano le ultime notizie in arrivo dalla Casa del GF Vip, dove si sono resi protagonisti di un acceso “scontro nello scontro” (mentre cercavano di ammorbidire i toni della lite esplosa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa).

Proprio durante quel frangente, Zequila si era rivolto al coinquilino chiedendogli di “parlare bene in italiano”. Nel corso della diretta del 25 marzo scorso, l’ex volto noto di Uomini e Donne ha sottolineato il suo disappunto e ha spiegato il suo punto di vista al conduttore: “Fa quasi bullismo con me, se dici sempre ad una persona che è scema, non è bello“.

Le scuse e l’abbraccio dopo il malinteso

L’epilogo dell’attrito maturato tra i due concorrenti è arrivato poche ore fa quando, seduti faccia a faccia sul divano, si sono concessi un confronto misurato.

Antonio Zequila ha chiesto scusa per la frase che ha scatenato lo scontro, sostenendo di aver creato involontariamente un malinteso: “Mi sto scusando, perché io volevo dire ‘modera i termini’ e invece mi è uscito ‘parla bene in italiano’“.

“Per quanto riguarda il bullismo – ha replicato Aruta – ho esagerato nei termini ma volevo farti capire che in quel contesto la tua uscita era fuori luogo“.

Poco dopo, è arrivato anche l’abbraccio tra i due, un momento di distensione a cui Sossio Aruta ha imposto il sigillo di una nuova intesa: “Spero che arriverai in finale con me“.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

GF Vip: il marito di Fernanda Lessa contro Sossio Aruta