Gli scontri non si placano nella casa del Grande Fratello Vip, nuove dinamiche scombussolano gli equilibri dei concorrenti. Ecco le pagelle della 18esima puntata del reality, che andrà in onda fino all’8 aprile, giorno della finale, nonostante le polemiche.

Le sufficienze di questa settimana

ADRIANA VOLPE 9 La sua uscita ha spiazzato coinquilini e telespettatori, la conduttrice ha infatti voluto ringraziare i suoi compagni d’avventura una volta abbandonata la casa di Cinecittà per motivi familiari. Adriana è stata una concorrente capace di mettersi in gioco fino alla fine e il GF Vip perde la papabile vincitrice di questa edizione.





SOSSIO ARUTA 7 Cerca di far chiarezza sulle dinamiche del litigio tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, ma si sente offeso dall’atteggiamento di superiorità di Antonio Zequila e perde le staffe anche lui perché ferito nell’orgoglio. Il confronto con Zequila si chiude con il commento di Sossio: “Meglio lo slippino che er mutanda“.

Le insufficienze della 18esima puntata

ANTONIO ZEQUILA 5.5 Chiede a Sossio di parlare in italiano per qualche strafalcione di troppo, un appunto non gradito al finalista del programma. Zequila usa modi non troppo eleganti sia nei confronti di Sossio sia nel tentativo di separazione di Antonella e Fernanda.

Forse l’inimicizia nei confronti di Sossio nasce proprio dall’invidia per il posto in finale. Mezzo punto in più per l’interpretazione de La Livella del grande Totò.



ANTONELLA ELIA 3 Ogni settimana la stessa storia, Antonella Elia non riesce ad evitare le discussioni. Litiga con Fernanda Lessa, che le ha sottratto una scatola di biscotti. Le due arrivano alle mani, intervengono Antonio Zequila in difesa della Lessa e Sossio Aruta, che invece prende le parti della Elia.

Toccante il momento di confronto a cuore aperto tra Antonella e Alfonso, che si commuove davanti alle lacrime della Elia.



FERNANDA LESSA 3 Mostra in confessionale i segni della turbolenta discussione con Antonella Elia ma, non contenta della ramanzina di Alfonso Signorini di qualche settimana fa, torna a gamba tesa con riferimenti che scomodano la sfera trascendentale: “Vade retro Satana“, sussurra contro i malauguri di Antonella. Entrambe, però, chiedono scusa al pubblico in puntata e si abbracciano per siglare la pace. L’insufficienza è dovuta al litigio con la Elia, ma Fernanda merita un bel 10 e lode per i 580 giorni di astinenza dall’alcol.

Approfondisci:

TUTTO SUL GF VIP

GF Vip: Fernanda Lessa eliminata, Antonella Elia salva