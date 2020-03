Antonella Elia è una delle concorrenti protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, e anche questa volta entra nell’occhio del ciclone per un litigio.

Lo scontro tra Antonio Zequila e Antonella Elia su Valeria Marini

Nel corso della mattinata, Valeria Marini si lamenta del disordine lasciato sul tavolo dai coinquilini dopo la colazione. Passa dalla cucina Antonio Zequila, che commenta: “Questa è una roba che succede tutte le mattine, da due mesi e mezzo“. La Marini non ci sta e ribatte: “Le cose per gli altri le faccio, ma per lei… – riferendosi ad Antonella Elia – … no!

Vomita cattiveria dalla mattina alla sera“.

Battibecco sulle faccende domestiche

Antonella, infastidita dalla Marini, decide di replicare: “Certo che è incredibile, si riferisce a me, non ho parole“. Antonio Zequila, per placare gli animi, si rivolge alla saggezza di Fabio Testi, chiedendogli di far capire agli inquilini della casa di non primeggiare sulle mansioni casalinghe, ma interviene ancora Antonella: “Vallo a dire alla tua amica, lei si deve limitare e smettila con questo finto buonismo“.

La discussione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip

Chiude la questione il pensiero di Zequila: “Ma quale buonismo?

Io lo dico per evitare di scannarci in questi giorni difficili, poi io non ho alzato i toni contro di te, facevo un discorso generale per limitare le liti“, conclude Zequila, “Il mio era un suggerimento poi fate come vi pare, ma io non faccio favoritismi a nessuno“.

Antonella Elia, una litigiosa coinquilina per i Vip

Il percorso di Antonella Elia all’interno del reality è stato caratterizzato prevalentemente da accese discussioni che hanno creato tensioni all’interno della casa. Ha iniziato gli scontri con Fernanda Lessa, con la quale sembra essersi avviata la tregua, poi l’aria si è fatta ancora più pesante con l’ingresso di Valeria Marini, antagonista della Elia dal primo istante, con la quale sembra non riuscire a legare.

Non sono mancate le discussioni con Patrick, diventate virali su web e social, avvenute anche in diretta davanti allo sconcerto del conduttore Alfonso Signorini. Infine, Antonella si è scontrata con Lucia Nunez per commenti indelicati. Una concorrente che ha dato ampio spazio ai dissapori interni alla casa del Grande Fratello e che sembra non voler deporre l’ascia di guerra.