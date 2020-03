Sorpresa speciale per i concorrenti del Grande Fratello Vip nella puntata di questa sera. Dopo l’abbandono avvenuto in settimana, Adriana Volpe “torna” nella Casa attraverso un video-messaggio ai suoi ex compagni di viaggio.

Adriana Volpe “torna” nella Casa dopo il ritiro

L’abbandono del gioco da parte di Adriana Volpe ha spiazzato tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha annunciato il ritiro negli scorsi giorni dopo aver appreso la drammatica notizia della morte del suocero, a causa del Coronavirus. La concorrente non ha esitato a salutare con un commosso arrivederci i coinquilini, prima di uscire dalla Casa di Cinecittà per tornare dalla famiglia e stare vicino al marito Roberto.

Ma Adriana ha comunque voluto ringraziare i suoi compagni di viaggio per esserle stati vicini nell’ultimo delicato periodo, pubblicando in settimana un post su Instagram dedicato a loro. Le sorprese, però, non finiscono qui. Stasera, infatti, Adriana “rientra” nella Casa attraverso un video-messaggio ai concorrenti.

Un pensiero speciale ai concorrenti

La conduttrice, in un video-messaggio davvero speciale, parla direttamente ai suoi ex compagni di avventura: “Ciao ragazzi. Che effetto mi fa girare questo video e siccome mi rendo conto che l’emozione mi tradisce e non riesco ad arrivare fino in fondo allora mi sono fermata, ho preso carta e penna e ho scritto una lettera per voi.

Quanto è cambiato il mondo. Provo incredulità e tristezza. Paola, io e te ci siamo scelte. Con Patrick invece è stato feeling dal primo minuto. Mi hai sempre strappato un sorriso. Fernanda, mi hai sempre letta negli occhi, ti voglio bene. Denver, sei un ragazzo generoso e gentile. Antonella, nella Casa abbiamo litigato e fatto pace ma sempre guardandoci negli occhi.

Noi ci vedremo fuori. L’augurio migliore che posso farvi e farci è veramente di tornare alla normalità. Grazie. Vi porto nel cuore. E poi il nostro motto, il motto di tutti gli italiani: andrà tutto bene“.