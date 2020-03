Continuano le polemiche legate alla nuova vita del principe Harry e della moglie Meghan, che ha fatto seguito alla decisione di lasciare la Famiglia Reale. Secondo una fonte vicina al Daily Mail, Meghan avrebbe impedito al consorte di prendere un volo per la Gran Bretagna e raggiungere così il padre Carlo, risultato positivo al Coronavirus.

Meghan frena Harry: nessun ricongiungimento al padre Carlo

Il condizionale è d’obbligo ma se la notizia dovesse avere un riscontro positivo, avrebbe dell’eclatante. Secondo una fonte vicina al quotidiano britannico Daily Mail, Harry avrebbe voluto prendere un volo dal Canada per sbarcare in Gran Bretagna dal padre Carlo, positivo al Covid-19.

L’intenzione del principe avrebbe però incontrato il disappunto della moglie Meghan, che gli avrebbe impedito questo volo preoccupata per l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il mondo intero. Una scelta destinata a far discutere, considerando che la volontà di Harry di ricongiungersi alla famiglia sarebbe stata ostacolata proprio da colei che è ritenuta la “causa” del divorzio del principe dalla casa reale. In attesa di un’eventuale risposta ufficiale da parte della Royal Family, un’altra voce vedrebbe la discussa coppia trasferitasi in California, negli USA.

Anche il principe Carlo nel video-tributo ai medici inglesi

Ma le vicissitudini di Harry e Meghan fanno attualmente da sfondo alla gravissima emergenza sanitaria, sempre più globale. La notizia di pochi giorni fa della positività del principe Carlo al Coronavirus ha messo in apprensione la Royal Family e lo stesso principe si trova ora in isolamento. Ma, nonostante la quarantena forzata, ha comunque voluto prendere parte ad un’iniziativa davvero speciale. I principali rappresentanti del Regno Unito, dalla Casa Reale al premier Boris Johnson, hanno preso parte ad un video-tributo per tutti i medici e gli infermieri britannici attualmente impegnati nella lotta contro il Coronavirus.

L’iniziativa #ClapForOurCarers vede i piccoli George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate Middleton, ma anche il premier Johnson e molti altri, applaudire l’apparato sanitario britannico per il sacrificio e l’impegno di questi giorni. E nel video compare anche il principe Carlo, che ha voluto partecipare all’iniziativa applaudendo medici ed infermieri dalla tenuta scozzese di Balmoral, dove è attualmente in isolamento.